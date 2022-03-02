Seyir halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki araç alev alev yandı

02.03.2022 12:05

Seyir halindeki araç alev alev yandıERZURUM Erzurum'da seyir halinde olan bir araç henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden alev aldı.

Seyir halindeki araç alev alev yandı

ERZURUM Erzurum'da seyir halinde olan bir araç henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden alev aldı. Araç şoförü saniyelerle araç içerisinden çıkarak canını kurtarırken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay dün gece saatlerinde Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesinde meydana geldi. Kadir Kaya yönetimindeki otomobil henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı torpido kısmından alev aldı. Kaya yangını fark edince güçlükle kendini araçtan dışarı atarken alevler saniyeler içerisinde aracın tamamını sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken otomobil küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Seyir halindeki araç alev alev yandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Erzurum, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika


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