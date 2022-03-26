Seyir halindeki jipe silahla ateş ederek kaçtı: 1 yaralı - Son Dakika
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Seyir halindeki jipe silahla ateş ederek kaçtı: 1 yaralı

26.03.2022 16:19
Seyir halindeki jipe silahla ateş ederek kaçtı: 1 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bugün bir jip sürücüsü trafikte seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bugün bir jip sürücüsü trafikte seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Söğütlü mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde S.T yönetimindeki 61 KL 951 plakalı jipe kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş edildi. Saldırıda jip sürücüsü S.T yaralanırken, olay yerine gelen ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırı sonrası Trabzon Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede boş kovan incelemesinde bulunurken, olayın zanlısı olarak O.K. isimli şahsın arandığı öğrenildi. - TRABZON

Seyir halindeki jipe silahla ateş ederek kaçtı: 1 yaralı
Seyir halindeki jipe silahla ateş ederek kaçtı: 1 yaralı

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Akçaabat, Saldırı, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki jipe silahla ateş ederek kaçtı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halindeki jipe silahla ateş ederek kaçtı: 1 yaralı - Son Dakika
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