Seyir Halindeki Lpg'li Otomobil Kül Oldu
1 saat önce
Seyir halindeki LPG'li otomobil kül oldu Hatay'da LPG'li araç kül oldu, sürücüler tehlikeye rağmen yoluna devam ettiHATAY - Hatay'da seyir halindeki LPG'li otomobil, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alarak yanmaya başladı.
Seyir halindeki LPG'li otomobil kül oldu Hatay
'da LPG'li araç kül oldu, sürücüler tehlikeye rağmen yoluna devam etti
HATAY - Hatay'da seyir halindeki LPG'li otomobil, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alarak yanmaya başladı. Yoğun trafiğin arasında yanan araç kısa sürede kül oldu.
Olay, Antakya- İskenderun
karayolu Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, LPG'li otomobil seyir halindeyken birden alev aldı. Otomobildeki dumanı fark eden araç sürücüsü olayı 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin trafiği kapatma çabasını umursamayan bazı sürücüler tehlikeye rağmen yollarına devam etti. Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına alsa da küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ekipler nedeni henüz belirlenemeyen yangının çıkış sebebi araştırıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:01 Kaynak: İHA
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