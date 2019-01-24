Seyir Halindeki Motosiklete Çarpıp Kaçan Sürücü Aranıyor
16 dakika önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABakırköy'de gece saatlerinde seyir halindeki motosiklete plakası alınamayan bir otomobil sürücüsü çarpıp kaçtı.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA Bakırköy
'de gece saatlerinde seyir halindeki motosiklete plakası alınamayan bir otomobil sürücüsü çarpıp kaçtı. Kaza sonrası yere düşüp yaralanan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.
Kaza Bakırköy'de gece saat 02: 45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası alınamayan bir otomobil, İstanbul Caddesi
üzerinde seyir halinde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YC 8780 plakalı motosiklete henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü düşerek yaralanırken, otomobil sürücüsü aracıyla hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüye yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ve ölümden dönen motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri de kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:17 Kaynak: DHA
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