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Seyir halindeki otomobil böyle alev aldı

7 dakika önce

Seyir halindeki otomobil böyle alev aldı Kahramanmaraş'ta otomobil seyir halindeyken yandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir otomobil seyir halindeyken motor bölümünden çıkan alevler sonrasında yandı.

Seyir halindeki otomobil böyle alev aldı

Kahramanmaraş'ta otomobil seyir halindeyken yandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir otomobil seyir halindeyken motor bölümünden çıkan alevler sonrasında yandı.

Alınan bilgiye göre, Halit Kaya yönetimindeki 06 DG 602 plakalı otomobil, Dulkadiroğlu İlçesi Pınarbaşı Mahallesi Şehit İlbey Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir anda motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilin motor bölümü bir anda alev alırken, sürücü Kaya, aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Motor bölümünde yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:18 Kaynak: İHA
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