Seyir halindeki otomobilden düşen Cemalettin, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobilden düşen Cemalettin, yaşamını yitirdi

28.03.2023 16:55
Seyir halindeki otomobilden düşen Cemalettin, yaşamını yitirdi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki otomobilin açılan kapısından düşen Cemalettin Çayan (18), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki otomobilin açılan kapısından düşen Cemalettin Çayan (18), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malkara'nın Kozyörük Mahallesi'nde önceki gece Cemalettin Çayan, 2 arkadaşıyla birlikte B.K.'nin (19) kullandığı 59 LA 296 plakalı otomobille gezmeye çıktı. Otomobil seyir halinde bulunduğu sırada Cemalettin Çayan, oturduğu arka koltukta iddiaya göre, kapının açılmasıyla yola düştü. Otomobilde bulunanların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Çayan, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülüp yoğun bakım servisine alınan Çayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
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Kozyörük, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyir halindeki otomobilden düşen Cemalettin, yaşamını yitirdi - Son Dakika


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