Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

21.05.2022 12:21
Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Van'ın Muradiye ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan tır kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü ise son anda kurtuldu.

Van'ın Muradiye ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan tır kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü ise son anda kurtuldu.

Alınan bilgilere göre olay, Muradiye- Çaldıran karayolunda meydana geldi. Iğdır istikametine seyir halinde olan Sedat Caner Göğebakan yönetimindeki 27 ACF 871 plakalı tırın motor kısmı bir anda alev aldı. Durumu fark eden Göğebakan, aracını yolun kenarına park edip, son anda kendini dışarı atarak kurtuldu. Tırın kabin kısmını kısa sürede saran alevler, olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, tırın kabin ve motor kısmı kullanılmaz hale geldi. - VAN

YORUMLAR
500
Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Muradiye, Çaldıran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
12:02 Annesini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk: "İlişkim sizi ilgilendirmez" deyince anneme ateş ettim
11:58 Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti
11:50 Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı?
11:33 Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak
11:06 Cannes Film Festivali: Kırmızı halıda soyunan kadından Rusya protestosu
11:02 Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
10:59 Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı
10:58 Suriyeliler geri gönderilmeli mi? Son ankete göre halkın yüzde 43'e yakını "derhal gönderilmeli" diyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 12:26:14. #1.13#
SON DAKİKA: Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement