Son Dakika Haberleri: Seyir halindeyken alev alan kamyonet küle döndü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Seyir halindeyken alev alan kamyonet küle döndü

1 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet yanarak demir yığınına döndü.

Seyir halindeyken alev alan kamyonet küle döndü, System.String[]
Balıkesir'in Erdek ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet yanarak demir yığınına döndü.

Olay, Doğanlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HY 8502 plakalı kamyonetin motor kısmı seyir halindeyken yanmaya başladı. Aracın motor kısmından duman çıktığını gören sürücü Tülay B. araçtan inerek çevreden yardım istedi. Alev alev yanmaya başlayan aracı gören çevredeki vatandaşlar müdahalede bulundu. Yapılan tüm müdahaleye rağmen söndürülemeyen araç, olay yerine gelen Balıkesir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:39 Kaynak: İHA
Erdek, Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı Annesini döven babasını öldürmüştü! Savcı "Ağır tahrik var" dedi 6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 13:57:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyir halindeyken alev alan kamyonet küle döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]