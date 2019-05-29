Seyir halindeyken alev alan kamyonet küle döndü
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet yanarak demir yığınına döndü.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet yanarak demir yığınına döndü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:39 Kaynak: İHA
Olay, Doğanlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HY 8502 plakalı kamyonetin motor kısmı seyir halindeyken yanmaya başladı. Aracın motor kısmından duman çıktığını gören sürücü Tülay B. araçtan inerek çevreden yardım istedi. Alev alev yanmaya başlayan aracı gören çevredeki vatandaşlar müdahalede bulundu. Yapılan tüm müdahaleye rağmen söndürülemeyen araç, olay yerine gelen Balıkesir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi. - BALIKESİR
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