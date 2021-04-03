Şeyma Subaşı'ya 'nafaka' şoku! - Son Dakika

Şeyma Subaşı'ya 'nafaka' şoku!

03.04.2021 13:55
Şeyma Subaşı'ya 'nafaka' şoku!, System.String[]

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladı. Haber Global yayınlanan Buket Aydın'la Koltuk'a konuk olan Subaşı, "3 ay 10 gündür birlikteyiz ama hikayemiz çok uzun. Yıl bitmeden evlenebiliriz" dedi. Subaşı evlendiği takdirde boşandığı eşi Acun Ilıcalı'dan her ay aldığı 115 bin TL'lik nafakayı alamayacak. İşte detaylar.....

Uzun süredir yurt dışında sevgilisinin yanında olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Mohammed Alsaloussi ile Türkiye'ye geldi. Mısırlı erkek arkadaşını ailesiyle tanıştıran Subaşı, evleneceğini açıkladı.

Subaşı, sevgilisi ile ailesini tanıştırdığı akşam hakkında, "İsteme gibi olmadı tabii ki. İstanbul'a geldiğimiz için tanıştırmak istedim. Çok samimi bir ortam oldu. Benim annem ve babam İngilizce bilmezler ama bir şekilde anlaştılar. Çok tatlı, çok masum, çok güzel bir ortam oldu." dedi.

Subaşı, "3 ay 10 gündür birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun. Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da 'Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük' dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında." şeklinde konuştu.

Subaşı, "Evlenirsem yurt dışında olacağım ama burada da evim olacak. Her ay gidip gelmem gerekecek. Bunu hala konuşuyoruz. Melisa okula İstanbul'da gidiyor. O yüzden ben de git gel yapıyor olacağım. Belki yıl bitmeden evlenebiliriz. Acun da evleneceğimi biliyor." ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı, 2017'de evlendiği Acun Ilıcalı'dan bir yıl sonra boşanmıştı. Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olmak üzere her ay 125 bin TL ödeniyor. O dönem yapılan protokole göre, Subaşı evlenirse 115 bin TL'lik nafakayı alamayacak.

Şeyma Subaşı'ya 'nafaka' şoku!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'ya 'nafaka' şoku! - Son Dakika Magazin


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