Şeytan Göz Filmi
1 saat önce
Şeytan Göz filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şeytan Göz filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Şeytan Göz, babasının gizemli ölümünü araştıran genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Genç
bir kadın, babasını ölümünün ardından büyük bir yıkıma uğrar. Babasının gizemli ölümünü araştırmaya karar veren kadın, babasının köyde bulunan evine doğru yola koyulur. Evde bir şeyler bulma ümidiyle arama yapmaya başlayan kadın, büyücülükle bağlantılı lanetli bir muska keşfeder. Muskanın karanlık güçleri olduğunu anlayan genç kadın, en büyük dileğinin yerine getirilmesi karşılığında ona musallat olacak olan iki ölümcül iblisin kilidini açar. Yönetmen:
Ryan SimonsSenaryo:
Ryan SimonsOyuncular:
Darren Day, Liam Fox
, Kate James, Ellie Goffe, Jimmy Allen, Alannah MarieFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Demon EyeYapımcı Firma:
Quickfoot MediaYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
03.05.2019Şeytan Göz Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Son Dakika
» Sinema
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
91'inci Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
Lady Gaga ve Bradley Cooper, Sahne Performansıyla İzleyicileri Mest Etti
Genç Doktor, Sokak Ortasında İnsanlığın Ölmediğini Gösterdi
2019 Oscar Töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü Mahershala Ali Aldı