Seyyar Satıcı Boşanmak İçin Mücadele Veriyor
Seyyar Satıcı Boşanmak İçin Mücadele Veriyor

Seyyar Satıcı Boşanmak İçin Mücadele Veriyor
28.01.2026 10:19
Adana'da, 10 yıldır eşiyle ayrı yaşayan Zeynettin Delen, boşanmak için yardım istiyor.

Adana'da yaşayan seyyar satıcı, 5 yıldır eşinden boşanmak için mücadele verdiğini anlatarak, "Eşim mahkemede bir kere 'boşanmıyorum' dediği için boşanamıyorum. Bizim barışma şansımız sıfır. Boşanıp yeni bir hayat sürdürmek istiyorum, belki evlenirim" diyerek yardım istedi.

Adana'da yaşayan seyyar satıcı Zeynettin Delen (56), 30 sene önce M.D. (50) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 5 çocukları dünyaya gelirken 2016 yılında aralarında geçimsizlik başladı. Geçimsizlik nedeniyle Zeynettin Delen, evi terk etti. 10 yıldır eşinden ayrı yaşayan Delen, 2021 yılında boşanma davası açtı, mahkemeye gelen M.D. ise 'boşanmıyorum' dedi. Duruşma sonrasında mahkeme çiftin davasını düşürdü.

Çocuklarıyla da görüşmeyen Zeynettin Delen, geçtiğimiz yıl yeniden 12. Aile Mahkemesi'ne boşanmak için başvurdu. 20 Ocak 2026'da görülen duruşmada mahkeme çifti yine boşamadı ve davayı 14 Mayıs 2026 tarihine erteledi.

"5 çocuğum var hiçbiri aramadı"

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Zeynettin Delen, boşanmak için mücadele verdiğini belirterek, "Eşimle 10 yıldır ayrı yaşıyorum. Boşanma davası açtım ancak eşim davada 'boşanmıyorum' deyince hakim boşanmayı gerçekleştirmedi. Hakim bana 'eşini ikna edeceksin' dedi ancak eşim boşanmaya ikna olmuyor. Avukat da tutamıyorum, param yok. Bizim barışma şansımız sıfır. 2 kızım evlendi, 1 tanesi beni arayıp 'hakkını helal et' demedi. 5 çocuğum var ama 10 yıl oldu, 20 bayram geçti 1 tanesi aramadı" ifadelerini kullandı.

"Boşanıp yeni bir hayat sürdürmek istiyorum"

Avukatın kendisinden boşanma davası için 100 bin lira talep ettiğini öne süren Delen, "Bu büyük bir mesele değil. Ortada miras yok, maaş yok, mal, mülk yok. Ben bu kadınla anlaşamıyorum ve boşanmak istiyorum. Kanun dışı bir şey yapmıyoruz. Bu durumun çözülmesini istiyorum. Boşanıp yeni bir hayat sürdürmek istiyorum, belki evlenirim. Kısmet olursa evlenirim, nereye kadar böyle devam edecek. Milyonlarca insan boşanıyor, biz boşanamıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adana, Yerel, Son Dakika

Yerel Haberler

Sizin düşünceleriniz neler ?

Seyyar Satıcı Boşanmak İçin Mücadele Veriyor
