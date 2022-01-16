SEYYAR SATICI ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE İKİ DOKTORU REHİN ALIP, TEHDİT ETTİ - Son Dakika

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde iki asistan doktoru odada rehin alıp, birisini darbeden Uğur Ç., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Darbedilen ve elinde de çatlak oluşan doktor Osman Gazi Sağlam, Uğur Ç.?nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Sağlam, "Şahsı tanımıyoruz. Parfüm satıyormuş. Odada kapıyı kilitleyip, anahtarı cebine atarak bizi esir aldı. Hastamız olduğunu acilen bakmamız gerektiğini söyleyip, kapıyı açmasını istedik. Ancak açmadı. Arbede yaşadık o sırada cebinden anahtarı alıp, kapıyı açtım. Biz kendimizi kurtardık. Hatta arbededen önce çantasından bıçak ya da silah çıkaracağını sandık. Diğer asistan doktor arkadaşım şoka girmişti. Şahsın serbest bırakıldığını öğrendik. Darp var, cebir var, gasp var, hürriyetten alıkoyma var, tehdit var, yaralama var. Bu şahsın tutuklanması için illaki ölmek mi gerekiyor. Kendisinin ve akrabalarının belalı olduğu, hastaneden cesedimin çıkacağı, evime cesedimin gideceği gibi sözler söyleyip, küfürler etti. Hastane çıkışında dikkat etmem gerektiğini bile söyledi. Asistan doktor olarak zaten ağır şartlar altında çalışıyoruz. Bu şahsın da serbest bırakılması moralimizi daha da bozdu, gelsin beni öldürsün bari? dedi.

Uşak'tan oğlunun yanına gelen anne Rabia Sağlam ise sağlık çalışanlarına şiddetin sona ermesini isteyerek, " Oğlum, ben istediğim için tıp okudu. Dereceyle bitirdi. Belki morgda olabilirdi. Sağlık çalışanlarına şiddet artık dursun? diye konuştu.