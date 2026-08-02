Seyyar satıcıya bak sen! Vatandaşı azarladı, turisti baş tacı etti - Son Dakika
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Seyyar satıcıya bak sen! Vatandaşı azarladı, turisti baş tacı etti

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Adana'da yerli müşteriye, "Ben normalde 5 taneden az satmıyorum, bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun." sözleriyle tepki gösteren seyyar satıcının bu kez yabancı turistlere güler yüzlü ve ilgili davrandığı görüntüler ortaya çıktı. İki farklı tavrı gösteren videolar, sosyal medyada yeniden tartışma yarattı.

Adana'da bir müşteriye "Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun" diyerek tepki gösteren seyyar satıcı, bu kez yabancı turistlerle yaşadığı diyalogla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan yeni görüntülerde satıcının turistlere karşı güler yüzlü ve ilgili tavırları dikkat çekti.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN YENİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Adana'da seyyar satıcının kadın müşteriyle yaşadığı tartışma kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Çocuğunun yanında tek ürün alan müşteriye, "Ben normalde 5 taneden az satmıyorum, bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun." diyerek tepki gösteren satıcı, eleştirilerin odağı olmuştu.

BU KEZ TURİSTLERE GÜLER YÜZ GÖSTERDİ

Olayın ardından aynı satıcıya ait olduğu belirtilen yeni görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Videoda, yabancı turistleri tezgâhında ağırlayan satıcının müşterilerle sohbet ettiği, siparişleri özenle hazırladığı ve samimi tavırlar sergilediği görülüyor. Turistlerle gülerek iletişim kurduğu anlar da görüntülere yansıyor.

SOSYAL MEDYADA YENİDEN TARTIŞMA BAŞLATTI

Yeni görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı önceki görüntülerle bu videoyu karşılaştırdı. Satıcının yerli müşteri ile yabancı turistlere karşı farklı tavırlar sergilediği yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

turist, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Adana Seyyar satıcıya bak sen! Vatandaşı azarladı, turisti baş tacı etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyyar satıcıya bak sen! Vatandaşı azarladı, turisti baş tacı etti - Son Dakika
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