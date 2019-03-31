Son Dakika Haberleri: Sezen Aksu Beykoz'da Oyunu Kullandı

Sezen Aksu Beykoz'da Oyunu Kullandı

27 dakika önce

ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı.

Sezen Aksu Beykoz'da Oyunu Kullandı, System.String[]
ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı.

Saat 16.30 sıralarında Sedat Simavi Ortaokuluna gelen Sezen Aksu, oy kullanmak için bir süre sırada bekledi. Bu sırada oy kullanmaya gelen bazı kişiler ünlü sanatçı ile fotoğraf çektirdi. Sezen Aksu daha sonra burada oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aksu, "Vatandaşlık görevini yaptım. Hayırlı, uğurlu olsun. Herkes gibi görevimi yaptım. Sade vatandaşız hepimiz." dedi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:57 Kaynak: DHA

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