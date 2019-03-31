Sezen Aksu Beykoz'da Oyunu Kullandı
27 dakika önce
ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı.
ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu
oyunu Beykoz
'da kullandı.
Saat 16.30 sıralarında Sedat Simavi
Ortaokuluna gelen Sezen Aksu, oy kullanmak için bir süre sırada bekledi. Bu sırada oy kullanmaya gelen bazı kişiler ünlü sanatçı ile fotoğraf çektirdi. Sezen Aksu daha sonra burada oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aksu, "Vatandaşlık görevini yaptım. Hayırlı, uğurlu olsun. Herkes gibi görevimi yaptım. Sade vatandaşız hepimiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:57 Kaynak: DHA
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