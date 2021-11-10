Sezgin Baran Korkmaz, Uğur Dündar'a tazminat davası açtı - Son Dakika

NE OLMUŞTU?

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz,ABD'de ve Türkiye'de başlatılan kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında 20 Haziran'da Avusturya'da tutuklandı. Avusturya'da üç kez mahkemeye çıkan Korkmaz'ın avukatlarının yaptığı ev hapsi ve tahliye başvuruları ise reddedildi. Gerekçe olarak da kaçma şüphesi gösterildi.

İşte bu tahliye başvuruları olumsuz sonuçlanınca da Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatları bu kez müvekkillerinin ABD'de değil Türkiye'de yargılanmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi de geri çevirdi. Bugün itibariyle Sezgin Baran Korkmaz, 140 gündür cezaevinde bulunuyor.