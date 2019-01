Sezgin: "Bozyazı'da Eğitim-öğretim Çıtasını Her Yıl Daha da Yükseltiyoruz"

Mersin'in Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, ilçede eğitim-öğretim çıtasını her yıl daha yükselttiklerini belirterek, bin 334 lise öğrencisinden 664'nün teşekkür, takdir, onur ve iftihar belgesi aldığını, ilkokul ve ortaokullarda da durumun aynı olduğunu söyledi.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim müdürü Sezgin, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini değerlendirdi. Bozyazı'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini sağlıklı ve huzur içerisinde tamamladıklarını vurgulayan Sezgin, öğrencilerin yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmelerini, bol bol dinlenerek geçirmelerini ve ikinci yarıyıla iyi hazırlanmalarını istedi. Bozyazı'da eğitim-öğretim çıtasını her yıl daha da yükselttiklerini ve daha ileri götürmek için özveriyle her türlü çalışmayı yaptıklarını dile getiren Sezgin, ilçede eğitim-öğretimde kalitenin artması ve çıtanın yükseltilmesi için çalışmalara destek veren Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan ile okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür etti.



"İlçemizde eğitim-öğretim kalitesi arttı"



Bozyazı'da 14 ilkokul, 10 ortaokul, 4 lise ve bir anaokulu olmak üzere 29 okulda 5 bin 447 öğrenci öğrenim görürken, 407 öğretmenin görev yaptığı bilgisini veren Sezgin, bazı branşlarda 15 öğretmen fazlalığı, bazı branşlarda ise 77 öğretmen açıkları bulunduğunu söyledi. Sezgin, "Genel olarak ilçemiz genelinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacına ulaştığını görmekten ve sene başında bizlere emanet edilen öğrencilerimizin eğitim-öğretim yılının birinci dönemini çok önemli bir problem yaşamadan tamamlanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle 4 lisemizde eğitim-öğretim gören bin 334 öğrencimizden 664'ü teşekkür, takdir, onur ve iftihar belgesi aldı. İlkokul ve ortaokulda da durum aynı. Bu tablo ilçemizdeki eğitim ve öğretim kalitesinin arttığının göstergesidir. İnşallah ikinci yarıda bu oran daha yükselecek, üniversiteye giriş oranımız daha da artacaktır. Bu başarıda öğretmenlerimizin katkısının yanı sıra açmış olduğumuz Destekleme ve Yetiştirme Kursları da etkili olmuştur. İlk yarıda açtığımız 445 kursa, 3 bin 470 öğrencimiz katılmıştır. İkinci yarıda da kurs vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.



"Bin 258 öğrenciyi taşıma ile eğitime dahil ettik"



Okul olmayan mahallelerdeki öğrencileri taşıma ile eğitim ve öğretime dahil ettiklerini belirten Sezgin, toplam 65 hat ile bin 258 öğrenciyi servislerle taşıdıklarını ve bu öğrencilere öğle yemeği verdiklerini anlattı. Ayrıca taşımalı olmayan ancak muhtaç öğrenci statüsündeki öğrencilerle birlikte toplam bin 715 öğrenciye öğle yemeği verdiklerini ifade eden Sezgin, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınması için okul servislerimizi düzenli olarak denetlemekteyiz. Denetimlerimiz sırasında öğrenci servislerinin 7 tanesine yevmiye kesimi, 19 tanesine uyarı cezası verildi. Öğrenci servislerimizin denetimi ayrıca İlçe Jandarma Komutanlığımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından da yapılmakta. Denetimlerimizi ikinci yarıyılda da aralıksız devam edecek. Kurallara uymayanlar affedilmeyecek" şeklinde konuştu.



Sezgin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki "Beyaz Bayrak İşbirliği protokolü" kapsamında Bozyazı'da İlkadım Anaokulu, Lütfiye Keskin İlkokulu, Bozyazı Anadolu Lisesi, Tekmen Ortaokulu ve Bozyazı İlkokulu'nun 'Beyaz Bayrak' aldığını ve 9 okulun da müracaat ettiğini sözlerine ekledi. - MERSİN

