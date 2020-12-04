SGK İl Müdürü Kaya: "Yapılandırma fırsatını değerlendirin" - Son Dakika

SGK İl Müdürü Kaya: "Yapılandırma fırsatını değerlendirin"

04.12.2020 12:27
SGK İl Müdürü Kaya:

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaretinde konuşan SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun birçok avantajı beraberinde getirdiğini belirterek, ilgili mükelleflerin 'fırsattan yararlanmaları' çağrısında bulundu.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaretinde konuşan SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun birçok avantajı beraberinde getirdiğini belirterek, ilgili mükelleflerin 'fırsattan yararlanmaları' çağrısında bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Ünal Kaya, ziyaretinde 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında açıklamalarda bulundu. Ünal Kaya yaptığı açıklamada, çıkan kanun gereğince 2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; sigorta primlerinin, Genel Sağlık Sigortası primlerinin, işsizlik sigorta primlerinin, 31.12.2020'den önce kesinleşen idari para cezalarının, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacakların, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primlerinin, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer'ileri, 5510/Ek-5, Ek-6'ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primlerin ve 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacakların yapılandırma kapsamında olduğunu söyledi.

Son başvuru 31 Aralık

Yapılandırma kapsamındaki alacakların, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı (Yİ-ÜFE) ile güncelleneceğini belirten Ünal Kaya, "Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01 Mart 2021'e kadar ödemek gerekmektedir. 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30 Nisan 2021'e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının ise, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir" dedi.

Kaya ayrıca, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/ SGM'ye 31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerini belirtti.

"Birçok avantajı var"

Açıklamasında yapılandırmanın birçok avantajının da olduğuna vurgu yapan Kaya, başvuruların ise, e-devlet, e-sigorta kanallarıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM ve SGM'ye, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini söyledi. Kaya ayrıca, yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırmanın bozulacağını da sözlerine ekledi. - SAMSUN

SGK İl Müdürü Kaya: Yapılandırma fırsatını değerlendirin

Sosyal Güvenlik Kurumu, Salih Zeki Murzioğlu, Yönetim Kurulu, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SGK İl Müdürü Kaya: 'Yapılandırma fırsatını değerlendirin' - Son Dakika Ekonomi


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