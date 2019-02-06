Son Dakika Haberleri: Sgk İl Müdürü Uzun'dan Müsiad'a Ziyaret

Sgk İl Müdürü Uzun'dan Müsiad'a Ziyaret

1 saat önce

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şubesini ziyaret etti.

Sgk İl Müdürü Uzun'dan Müsiad'a Ziyaret, System.String[]
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şubesini ziyaret etti.

MÜSİAD Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzun, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında borçların yeniden yapılandırılması, 2019 yılı asgari ücret desteği uygulaması, yürürlükteki işveren prim teşvikleri ve güncel mevzuat hakkında bilgilendirmede bulundu.

İl Müdürü Mehmet Uzun, 7143 sayılı yasayla borç taksitlerini ihlal edenlerin 28 Şubat 2019 tarihine kadar taksitlerini ödemeleri halinde yasanın avantajlarından faydalanacaklarını belirtti.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk de ziyareti için Uzun ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyarette, MÜSİAD ve SGK arasında yapılabilecek işbirlikleri ve projeler üzerinde istişareler yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:04 Kaynak: AA

Mehmet Uzun, Gaziantep, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi
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