SGK Müdürü Tekin'den yapılandırma açıklaması - Son Dakika

SGK Müdürü Tekin'den yapılandırma açıklaması

30.03.2021 10:10
SGK Müdürü Tekin'den yapılandırma açıklaması, System.String[]

Sosyal Güvenlik Kurumu Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, SGK prim yapılandırması ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, borçların peşin ve ilk taksit ödemelerinin 31 Mart tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, SGK prim yapılandırması ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, borçların peşin ve ilk taksit ödemelerinin 31 Mart tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK yapılandırma başvurusu 1 Şubat 2021'e, ödeme süresi ise 31 Mart 2021'e kadar uzatılmıştı.

SGK Müdürü Fuat Tekin, borçların peşin ve ilk taksitini 31 Mart tarihine kadar yatırılması gerektiğini belirterek, "Söz konusu düzenleme ile sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primi (GSS), işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yeniden yapılandırıldı. Yapılandırma için e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize vatandaşımız başvuruda bulundu. Bağ-Kur prim borçları silinebilecek. SGK borç yapılandırmasının, Bağ-Kur'lulara da önemli avantajlar getiriyor. Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. 31 Mart 2021'e kadar ödemeleri halinde, durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek. GSS prim borçlarının ise 30 Nisan 2021'e kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda gecikme cezasının ve zammının tamamının silinecek.

GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testine başvurmayanların ise 31 Mart 2021'e kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

SGK yapılandırması kapsamında alacakların gecikme cezası ve zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellendiği, peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ının, iki taksitle ödemede yüzde 50'sinin silindiği bilgisi de paylaşıldı.

Ayrıca taksitle ödemeyi tercih edenler için ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme imkanının getirildiği, daha önce uygulanan hacizlerin, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırıldı" dedi. - ADIYAMAN

SGK Müdürü Tekin'den yapılandırma açıklaması

Genel Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Adıyaman, 31 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SGK Müdürü Tekin'den yapılandırma açıklaması - Son Dakika


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