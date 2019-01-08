Son Dakika Haberleri: Sgm'lerde Dönem Sonu Değerlendirme Toplantıları Başladı

Sgm'lerde Dönem Sonu Değerlendirme Toplantıları Başladı

54 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) velilerin yer aldığı dönem sonu değerlendirme toplantıları başladı.

Sgm'lerde Dönem Sonu Değerlendirme Toplantıları Başladı, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) velilerin yer aldığı dönem sonu değerlendirme toplantıları başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde velilerin yer aldığı dönem sonu değerlendirme toplantıları başladı. 13 Ocak Pazar günü son bulacak olan eğitimler öncesi tüm branş eğitmenleri ders saatlerinde ebeveyn ve çocuklarla bir araya gelerek dersler ve etkinlikler hakkında bilgi verdiler.

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi Koordinatörü Hatice Kübra Yazaroğlu, "Alanında uzman eğitmenlerimiz güz dönemi boyunca yaptıkları tüm dersler ve etkinlikler hakkında velilere bilgi vererek birlikte uygulamalı etkinlikler gerçekleştirdiler. Branşlar hakkında bilgi edinen ebeveynler keyifli anlar yaşadılar. Böylece velilere kurslarımızdan beklentilerini, memnuniyet durumlarını ve önerilerini ifade etmek için uygun bir platform oluşturulmuş oldu" dedi.

Yazaroğlu, "350 ebeveynin katıldığı toplantılarda SGM'mizde verilen kurslar ile çocukların sosyal hayatları ve davranışlarındaki değişimler, kazandıkları bilgi ve becerilerin günlük hayata katkıları eğitmen ve veliler tarafından sınıf ortamında değerlendirildi. Görüşmelerde renkli anlar da yaşandı. Velilere uyguladığımız anketler ve yaptığımız yüz yüze görüşmelerin neticesinde öğrencilerimizin topluma daha fazla katkı sağlayan bireyler olmasını amaçlıyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:33 Kaynak: İHA

Akyazı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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