Shanghai'da Müzeler Yeniden Açıldı

SHANGHAİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde müzeler, sağlık kurallarına uyulması şartıyla Cuma gününden itibaren yeniden ziyarete açıldı. Ziyaretçiler müzelere girerken sağlık kodlarını bildirmek ve ziyaretleri boyunca maske takmak zorunda.
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde yer alan Shanghai Müzesi'nde bir ziyaretçinin sağlık kodu kontrol ediliyor, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ren Long/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde yer alan Shanghai Doğa Tarihi Müzesi'ni ziyaret eden insanlar görülüyor, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde yer alan Shanghai Doğa Tarihi Müzesi'ni ziyaret eden insanlar görülüyor, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)
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