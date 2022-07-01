Shanghai'da Müzeler Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Shanghai'da Müzeler Yeniden Açıldı

01.07.2022 17:50
Shanghai'da Müzeler Yeniden Açıldı

SHANGHAİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde müzeler, sağlık kurallarına uyulması şartıyla Cuma gününden itibaren yeniden ziyarete açıldı.

SHANGHAİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde müzeler, sağlık kurallarına uyulması şartıyla Cuma gününden itibaren yeniden ziyarete açıldı. Ziyaretçiler müzelere girerken sağlık kodlarını bildirmek ve ziyaretleri boyunca maske takmak zorunda.

Shanghai'da Müzeler Yeniden Açıldı

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde yer alan Shanghai Müzesi'nde bir ziyaretçinin sağlık kodu kontrol ediliyor, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ren Long/Xinhua)

Shanghai'da Müzeler Yeniden Açıldı

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde yer alan Shanghai Doğa Tarihi Müzesi'ni ziyaret eden insanlar görülüyor, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Shanghai'da Müzeler Yeniden Açıldı

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde yer alan Shanghai Doğa Tarihi Müzesi'ni ziyaret eden insanlar görülüyor, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Temmuz, Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shanghai'da Müzeler Yeniden Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Shanghai'da Müzeler Yeniden Açıldı - Son Dakika
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