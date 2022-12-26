Shell, Nijeryalı çiftçilere 15 milyon avro tazminat ödeyecek - Son Dakika
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Shell, Nijeryalı çiftçilere 15 milyon avro tazminat ödeyecek

26.12.2022 13:04
Shell, Nijeryalı çiftçilere 15 milyon avro tazminat ödeyecek

Petrol şirketi Shell, Nijerya'da sebep olduğu iki petrol sızıntısıyla ilgili davada sorumlu bulunmasının ardından davacı Nijeryalı çiftçilere 15 milyon avro tazminat ödemek üzere anlaştığını bildirdi.

Petrol şirketi Shell, Nijerya'da sebep olduğu iki petrol sızıntısıyla ilgili davada sorumlu bulunmasının ardından davacı Nijeryalı çiftçilere 15 milyon avro tazminat ödemek üzere anlaştığını bildirdi.

Petrol devi Royal Dutch Shell'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Nijerya'da sebep olduğu petrol sızıntısıyla ilgili davada Nijeryalı çiftçiler adına davayı yürüten Çevresel Savunma (Milieudefensie) derneğiyle tazminat miktarında anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2004 ile 2007 yılları arasında meydana gelen petrol sızıntısından zarar gören davacı dört çiftçi ve Nijerya'nın Oruma, Goi ve Ikot Ada Udo köylerindekilere verilmek üzere 15 milyon avro tazminat ödeneceği kaydedildi.

Tazminat anlaşmasının 29 Ocak 2021'deki Lahey Temyiz Mahkemesinin Shell'i sızıntıdan sorumlu bulan kararının ardından yapıldığı ifade edilen açıklamada, anlaşma kapsamında bölgeye yeni bir "sızıntı tespit sistemi" inşa edildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Nijerya hukukuna göre de geçerli olan anlaşmaya göre, tazminatın Shell'in Nijerya'daki iştiraki tarafından çiftçilere ödeneceği aktarıldı.

Lahey Temyiz Mahkemesi Shell'i sorumlu bulmuştu

Lahey kentindeki temyiz mahkemesi Shell'in Nijerya'da sebep olduğu iki petrol sızıntısıyla ilgili davada 29 Ocak 2021'deki kararında şirketin sorumlu olduğuna karar vermişti.

Mahkeme, sızıntının petrol borularına yönelik sabotaj neticesinde gerçekleşmesi sebebiyle Nijerya yasalarına göre Shell'in sorumlu olmadığı şeklindeki savunmayı reddederek Shell'den sızıntının tekrar yaşanmaması için daha iyi bir "sızıntı tespit sistemi" kullanması gerektiğine ve tazminat miktarının daha sonra yapılacak hasar tespitine göre belirleneceğine hükmetmişti.

Shell, Ocak 2015'te sonuçlanan bir davada, 2008 ve 2009'da neden olduğu iki petrol sızıntısı için Nijerya'da açılan bir dava neticesinde Ogoni halkına 84 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmiş ve kirlenen Bogo Nehri'ni temizleyeceğini bildirmişti.???????

Kaynak: AA
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