Shenema Kısa Film Platformu başvuruları başladı!

Konusu her yıl 'kadın' olarak belirlenen ve her yıl başka bir temada gerçekleştirilmesi planlanan platformun bu yılki teması 'önyargılar' olarak belirlendi. 5-6 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan platformda üç ayrı başvuru platformu yer alacak.

İlki Kısa Film Pitching Platfomu. Kısa Film Pitching Platformu, kısa film yapım olanaklarını arttırmayı, kısa film üretimini bir endüstri haline getirmeyi ve filmlerin fikir aşamasından desteklenmesinin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

2 Dakikada Çek Getir Yarışma Platformu, başvuruların açıldığı tarihte ilk etapta katılımcıların başvuru yapacağı ve iki dakikalık videolarıyla platformda yer alacakları bir proje.Shenema Kísa Film Platformu yönetimi, şubat ayında, daha önceden anons edilmemiş bir saat ve tarihte, belirlenen temayı başvuru sahipleriyle paylaşacak ve katılımcılardan en fazla 2 dakikalık videolarını, 48 saat içinde sisteme yüklemesini isteyecek.

Kadın Konulu Doktora Tezi Araştırma Bursu Başvuru Platformu, Shenema Kısa Film Yönetmeliği'nde yazan şartlara uygun başvuruların Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucunda seçilen projeye burs verilmesini amaçlanıyor.

Platformlara başvurular 07 Ekim 2019 tarihinde başlıyor ve 21 Aralık tarihinde son buluyor. Başvurular www.shenema.org üzerinden yapılabilir.

05-06 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan platformda yer alan etkinlikler arasında:

Kısa Film Proje Eğitimi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun düzenleyeceği ve Federasyon Başkanı Canan Güllü'nün ev sahipliği yapacağı Önyargılar Paneli, Galatasaray Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Sinema'da Kadın Araştırmaları Paneli ile WMC'nin ev sahipliğinde "Sinemada Kadın" Paneli yer alıyor.

Kısa Film Yönetmenleri Derneği'nin moderasyonunda "Hikayeni Anlat" ile sinema sektörünün profesyonellerinin, daha önceden bu çalışmaya başvuran öğrencilerle buluştuğu, "Yuvarlağın Köşeleri" Bire Bir Görüşmeler bölümleri ise diğer etkinliklerden bazılarını oluşturuyor. Sürpriz isimlerden oluşan jüri ve diğer etkinlikler ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Shenema Kısa Film Platformu'nun ana paydaşları arasında, STL3 Film & Dağıtım, Reklam Verenler Derneği, Reklamcılık Vakfı, Reklamcılar Derneği, GSÜ Mediar ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu yer alırken paydaş olarak da Women With Cameras ve Kısa Film Yönetmenleri Derneği bulunuyor.