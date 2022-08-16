Çin'in Shenzhen Kentinde 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı Başladı - Son Dakika
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Çin'in Shenzhen Kentinde 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı Başladı

16.08.2022 20:46
Çin'in Shenzhen Kentinde 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı Başladı

SHENZHEN, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guang dong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinde düzenlenen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı, Salı günü başladı.

SHENZHEN, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guang dong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinde düzenlenen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı, Salı günü başladı. Yaklaşı k 100.000 metrekarelik bir sergi alanına sahip olan fuara 1.400'den fazla işletme katılıyor.

Çin'in Shenzhen Kentinde 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı Başladı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenl enen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda hidrojenle çalışan bir ağır kamyonu inceleyen ziyaretçiler, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xin hua)

Çin'in Shenzhen Kentinde 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı Başladı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenl enen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda temassız indüksiyon asansör düğmelerini deneyen bir ziyaretçi, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Liang Xu/ Xinhua)

Çin'in Shenzhen Kentinde 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı Başladı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenl enen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda insansız hava araçları hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

Çin'in Shenzhen Kentinde 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı Başladı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenl enen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nı gezen ziyaretçiler, 16 Ağustos 2 022. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Shenzhen Kentinde 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'in Shenzhen Kentinde 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı Başladı - Son Dakika
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