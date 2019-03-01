Shinji Kagawa: "Beşiktaş'a Çok İsteyerek ve Arzulayarak Geldim"

Beşiktaş'ın Japon futbolcusu Shinji Kagawa, siyah-beyazlılara çok isteyerek ve arzulayarak geldiğini söyledi.

Beşiktaş'ın Japon futbolcusu Shinji Kagawa, siyah-beyazlılara çok isteyerek ve arzulayarak geldiğini söyledi.



Beşiktaş'ın devre arasında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon futbolcusu Shinji Kagawa, siyah-beyazlıların dergisine açıklamalarda bulundu. Japonya'daki çocuklar gibi Tsubasa çizgi filminden çok etkilendiğini açıklayan Kagawa, "Benim futbola başladığım zamanlarda Japon profesyonel ligi, J Lig yeni başlamıştı. Onun etkisi çok fazla oldu" dedi. Siyah-beyazlılara transfer sürecini de anlatan Japon futbolcu, "Beşiktaş'tan gelen teklif inanılmaz ciddi ve samimi bir teklifti. Maçları izlediğim zaman buradaki atmosferi gördüm. Atmosferin çok etkili olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.



"Japonya'da Beşiktaş'ın maçlarının izleniyor olması çok önemli bir konu"



Japonya'daki televizyonlarda Beşiktaş'ın maçlarının yayınladığını söyleyen başarılı futbolcu, "Japonya televizyon izlenme oranı çok yüksek bir ülke. Ekran başında Beşiktaş'ın maçlarının izleniyor olması çok önemli bir konu. Hem içerideki hem dışarıdaki maçlar bakımından, Beşiktaş ve Türk futbolunun tanıtımı açısından oldukça önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu kadar köklü tarihi olan bir kulüpte ilk Japon futbolcu olmak, kesinlikle çok mutluluk verici bir his. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte daha fazla Japon futbolcu buraya gelir. Onların öncüsü olarak, daha fazla gayret etmek durumundayım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"19. saniyede gol atmayı aklımdan bile geçirmemiştim"



Antalyaspor maçında attığı goller hakkında da konuşan Kagawa, "Çok mutluluk verici bir andı. Böyle bir maçta, hele ki on dokuzuncu saniyede gol atmayı aklımdan bile geçirmemiştim ama bu zaten kolay kolay olacak bir durum değil. Ben de aynı fikirdeyim, bu belki de evrenin, futbol tanrısının verdiği bir hediyeydi. Bu başarının tekrarını getirmek de, çok çok önemli. Böyle küçük şeylerle çok şımarmamak lazım. Ciddi bir şekilde bundan sonraki maçlara hazırlanmam gerekiyor diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"Beşiktaş'a çok isteyerek ve arzulayarak geldim"



Beşiktaş'a çok isteyerek ve arzulayarak geldiğini söyleyen yıldız futbolcu, "Arkadaşlarım ile birlikte takımı iyi yerlere, iyi noktalara getirebilmek için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızdan tek beklentim; takıma destek vermeleri, bizim arkamızda olup bize cesaret vermeleri. Bundan sonra diğer takımlarla puan farkını kapatıp, ligi en iyi yerde bitirmeye odaklanmış durumdayız" dedi. - İSTANBUL

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