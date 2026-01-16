Shomurodov Hedeflerine Ulaşacak - Son Dakika
Spor

Shomurodov Hedeflerine Ulaşacak

16.01.2026 11:16
Eldor Shomurodov, Başakşehir'de hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirtti.

RAMS Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, sezonun ikinci yarısında çok iyi bir çıkış yakalayarak hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Turuncu-lacivertli ekibin sezon başında İtalya temsilcisi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki santrfor, Türkiye'deki ilk özel röportajını Anadolu Ajansına (AA) verdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta kaydettiği 12 golle en skorer oyuncu ünvanını elde ederek dikkati çeken Shomurodov, "İlk yarıda biraz zorlandık. Form olarak iyi durumda değildik. Sezon başında istediğimiz ve tatmin edici sonuçları alamadık ancak bu durumu düzeltmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Avrupa kupaları için hala şansımız var. Başakşehir olarak bu sezon birinci hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Tüm gücümüzle bunun için çalışıyoruz. İkinci yarıda çok iyi bir çıkış yakalayacağımıza ve hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Daha fazla forma şansı bulabilmek için Başakşehir'i tercih ettim"

Eldor Shomurodov, daha fazla süre alabilmek için RAMS Başakşehir'e transfer olduğunu aktardı.

Turuncu-lacivertlilere transferinin nedenlerini anlatan Shomurodov, "Daha fazla forma şansı bulabilmek için Başakşehir'i tercih ettim. Teknik ekibin çalışma metodu ve oyun anlayışı beni çok etkiledi. Şu anda odağım Başakşehir'de. Ligdeki başka hiçbir takımı düşünmedim. Geleceği Allah bilir. Takıma ve İstanbul'a alıştım. İnanıyorum ki eğer çok çalışırsanız ve doğru yolda kalırsanız, Allah size karşılığını verecektir." diye konuştu.

"Nuri Şahin takımda birçok şeyi değiştirdi"

Özbek oyuncu, teknik direktör Nuri Şahin'in göreve gelmesinin ardından turuncu-lacivertli takımın önemli bir gelişim gösterdiğini vurguladı.

Bu sezona istediği başlangıcı yapamayan Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından Eylül 2025'te göreve getirilen Şahin hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Eldor Shomurodov, "Nuri Şahin, göreve geldiği ilk günden itibaren takımda birçok şeyi değiştirdi. Onu herkes tanıyor ve biliyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki takım Nuri Şahin ile önemli bir gelişim gösterdi. Doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Her oyuncunun ne hissettiğini de çok iyi anlıyor. Bu, bizim için gerçekten çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

"Takımımızda çok kaliteli forvetler var"

Eldor Shomurodov, RAMS Başakşehir'de çok kaliteli forvetlerin bulunduğunu kaydetti.

Turuncu-lacivertli takımda Nuno da Costa, Davie Selke ve Bertuğ Yıldırım ile girdiği forma rekabeti hakkında konuşan 30 yaşındaki santrfor, "Takımımızda çok kaliteli forvetler var. Rekabet oldukça yüksek. Bu nedenle zaman zaman farklı pozisyonlarda oynamam gerekiyor. Elbette 9 numara olarak oynamak güzel ancak 10 numara olarak da sahada olup takıma katkı sağlayabiliyorsam bu benim için yeterli." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya Kupası'nda en önemli şey, ülkemize yakışır şekilde mücadele etmek"

Özbek milli futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda başarılı olmaya çalışacaklarını belirtti.

Özbekistan'ın tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olmasıyla ilgili görüşlerini paylaşan Shomurodov, "Tarihimizde ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandık. Herkes çok mutluydu. Dünya Kupası'na sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Dünya Kupası'nda en önemli şey, ülkemize yakışır şekilde mücadele etmek. Gruptan çıkmak için her zaman bir şans var. Elbette, sadece katılmakla kalmayıp iyi bir sonuç elde etmeye çalışacağız. Dünya Kupası'nda Özbekistan'a layık bir şekilde mücadele etmek için çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldıkları Birleşik Arap Emirlikleri maçını unutamadığının altını çizen Eldor Shomurodov, "En unutulmaz maçtı. Dünya Kupası'na katılmamı sağlayan müsabakaydı. En unutulmaz maç oydu çünkü tüm futbol hayatım gözlerimin önünden geçti." dedi.

"Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız futbola büyük önem veriyor"

Eldor Shomurodov, Özbek futbolunun son yıllarda büyük bir mesafe katettiğini söyledi.

Özbekistan'ın futbolda yakaladığı çıkışı değerlendiren 30 yaşındaki milli oyuncu "Her şeyden önce, devletimiz ve Cumhurbaşkanımız futbola büyük önem veriyor. Gençlere her alanda geniş fırsatlar sunuluyor ve bu sayede bu tür sonuçlar elde ediyoruz. Son 10-15 yılda büyük bir yükseliş yakaladığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Türkiye, Dünya Kupası'na katılmayı kesinlikle başarabilir"

Shomurodov, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacağına inandığını belirtti.

Ay-yıldızlıların çok güçlü oyunculara sahip olduğunu aktaran Özbek futbolcu, "Türkiye, kesinlikle Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eder çünkü çok güçlü. Çok iyi performans gösterdiği takdirde Dünya Kupası'nda da iyi sonuçlar elde edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan, Fayzullayev ve Zeki Çelik hakkındaki görüşleri

Eldor Shomurodov, ülkesi Özbekistan, Başakşehir'de forma giyen vatandaşı Abbosbek Fayzullayev ve Roma'dan takım arkadaşı milli futbolcu Zeki Çelik hakkında şunları kaydetti:

"Özbek mutfağı Türk mutfağından aşağı değil. Sadece yemeklerimiz değil, aynı zamanda Semerkand, Hive ve Buhara gibi tarihi şehirlerimiz de var. Taşkent'te de birçok değişiklik oldu, birçok güzel yerimiz var. Bu nedenle Özbekistan'da ziyaret edilecek çok yer var. Fayzullayev kesinlikle Özbekistan'ın genç yeteneklerinden biri. Başlangıçta biraz zorlandı ama gelişti ve şimdi çok daha iyi bir performans sergiliyor. Bu formunu sürdürdüğü takdirde harika performans gösterebilir. Zeki ile zaman zaman görüşüyoruz. İlişkilerimiz de oldukça iyiydi. Takım içinde her zaman birbirimize destek olurduk. Takımımızda onun en yakın arkadaşlarından biri (Muhammed Şengezer) var; bu sayede hala birbirimizle iletişim halindeyiz."

Kaynak: AA

