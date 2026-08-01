Sibel Can’dan nostaljik doğum günü paylaşımı: Daha yolun başındayken... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sibel Can’dan nostaljik doğum günü paylaşımı: Daha yolun başındayken...

Sibel Can’dan nostaljik doğum günü paylaşımı: Daha yolun başındayken...
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sibel Can, 56. doğum gününde takipçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı. Sanat hayatının ilk dönemlerine ait bir fotoğrafını paylaşarak "Daha yolun çok başındayken" ifadelerini kullanan güzel sanatçı, gelen yoğun kutlama mesajlarının ardından sevenlerine duygu dolu bir mesajla teşekkür etti.

Türk müziğinin dev ismi Sibel Can, 56. yaş gününde yaptığı nostaljik paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü sanatçının gençlik yıllarına ait yayınladığı fotoğraf, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sibel Can’dan nostaljik doğum günü paylaşımı: Daha yolun başındayken...

Güçlü sesi, sahne performansları ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Türk müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Sibel Can, yeni yaşını özel bir kareyle kutladı. 56 yaşına basan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından ilk gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Sibel Can’dan nostaljik doğum günü paylaşımı: Daha yolun başındayken...

"DAHA YOLUN ÇOK BAŞINDAYKEN"

Kariyerinin ilk yıllarından kalan nostaljik kareye "Daha yolun çok başındayken" notunu düşen Sibel Can'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Hayranları, ünlü sanatçının zamansız güzelliğine övgüler yağdırırken, doğum gününü mesajlarıyla kutladı.

Sibel Can’dan nostaljik doğum günü paylaşımı: Daha yolun başındayken...

SEVENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Gelen yoğun sevgi seli ve kutlama mesajları karşısında duygularını paylaşan Sibel Can, yayınladığı teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bana hissettirdiğiniz sevgi için hepinize kocaman teşekkür ederim. Arayan, yazan, kutlayan, güzel dileklerini paylaşan herkese… İyi ki varsınız. Bu yıl birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Daha söyleyecek çok şarkımız, buluşacak çok konserimiz var. Sizi çok seviyorum."

Doğum Günü, Sibel Can, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sibel Can Sibel Can’dan nostaljik doğum günü paylaşımı: Daha yolun başındayken... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Kırıkkale’de görevden alınan muhtar ve eşi ’dolandırıcılık“ suçundan tutuklandı Kırıkkale’de görevden alınan muhtar ve eşi ’dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı
Fas’tan İspanya’nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı:
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti

21:50
Denizlispor kapanmanın eşiğinde
Denizlispor kapanmanın eşiğinde
21:47
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
21:10
Mourinho ve Arda Gülerli Real Madrid, Oulaili Fiorentina’ya diş geçiremedi
Mourinho ve Arda Gülerli Real Madrid, Oulaili Fiorentina'ya diş geçiremedi
20:33
Canan Kaftancıoğlu’ndan Eren Ali Bingöl’e zehir zemberek sözler
Canan Kaftancıoğlu'ndan Eren Ali Bingöl'e zehir zemberek sözler
18:57
Rusya’dan NATO üyesi Litvanya’nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı
Rusya'dan NATO üyesi Litvanya'nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı
18:51
ABD’li generalden Pentagon’a rapor: Bir donanma muhribi daha sağlanmazsa İsrail’i savunmam
ABD'li generalden Pentagon'a rapor: Bir donanma muhribi daha sağlanmazsa İsrail'i savunmam
17:21
İstanbul’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçti
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
16:44
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 22:17:24. #7.12#
SON DAKİKA: Sibel Can’dan nostaljik doğum günü paylaşımı: Daha yolun başındayken... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.