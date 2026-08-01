Sibel Can’dan nostaljik doğum günü paylaşımı: Daha yolun başındayken...

Türk müziğinin dev ismi Sibel Can, 56. yaş gününde yaptığı nostaljik paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü sanatçının gençlik yıllarına ait yayınladığı fotoğraf, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güçlü sesi, sahne performansları ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Türk müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Sibel Can, yeni yaşını özel bir kareyle kutladı. 56 yaşına basan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından ilk gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

"DAHA YOLUN ÇOK BAŞINDAYKEN"

Kariyerinin ilk yıllarından kalan nostaljik kareye "Daha yolun çok başındayken" notunu düşen Sibel Can'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Hayranları, ünlü sanatçının zamansız güzelliğine övgüler yağdırırken, doğum gününü mesajlarıyla kutladı.

SEVENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Gelen yoğun sevgi seli ve kutlama mesajları karşısında duygularını paylaşan Sibel Can, yayınladığı teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bana hissettirdiğiniz sevgi için hepinize kocaman teşekkür ederim. Arayan, yazan, kutlayan, güzel dileklerini paylaşan herkese… İyi ki varsınız. Bu yıl birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Daha söyleyecek çok şarkımız, buluşacak çok konserimiz var. Sizi çok seviyorum."