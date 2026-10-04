Sibel Can'ın çocukluk hali ortaya çıktı! Yıllar içindeki değişimi şaşırttı - Son Dakika
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Sibel Can'ın çocukluk hali ortaya çıktı! Yıllar içindeki değişimi şaşırttı

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Sibel Can\'ın çocukluk hali ortaya çıktı! Yıllar içindeki değişimi şaşırttı
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Türk müziğinin yıllardır en tanınan kadın sanatçıları arasında yer alan Sibel Can'ın çocukluk fotoğrafı görenleri şaşırttı. Kısacık saçları ve sevimli haliyle objektife poz veren küçük kız, yıllar sonra dansla başladığı sahne hayatında mikrofonu eline alacak ve henüz 17 yaşındayken assolistliğe yükselecekti.

Bu minik kızın yıllar sonra Türkiye'nin en ünlü seslerinden birine dönüşeceğini tahmin etmek oldukça güç. Çocukluk fotoğrafındaki haliyle bugünkü görüntüsü arasında büyük bir değişim bulunan isim, Sibel Can'dan başkası değil.

FOTOĞRAFTAKİ MİNİK KIZ SİBEL CAN ÇIKTI

Ünlü isimlerin yıllar öncesine ait fotoğrafları, zaman içerisindeki değişimlerini de gözler önüne seriyor. Bu kez eski bir karede görülen küçük kızın kimliği merak uyandırdı. Kısa saçları ve çocukluk yıllarına özgü görüntüsüyle objektife poz veren ismin Sibel Can olduğu ortaya çıktı. Bugün güçlü sesi ve sahne performansıyla tanınan Can'ın çocukluk yıllarındaki haliyle yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Sibel Can'ın çocukluk hali ortaya çıktı! Yıllar içindeki değişimi şaşırttı

SAHNEYE ŞARKI SÖYLEYEREK BAŞLAMADI

Sibel Can'ın kariyerinin başlangıcı ise doğrudan şarkıcılıkla olmadı. Küçük yaşlardan itibaren dansla ilgilenen sanatçı, 14 yaşında profesyonel olarak sahneye çıkmaya başladı. Dönemin gazinolarında dans eden Can'ın sesi keşfedilince kariyerinin yönü de değişti. Dansıyla yer aldığı sahnelerde bu kez mikrofonu eline alan sanatçı, müzik dünyasına adım attı.

17 YAŞINDA ASSOLİST OLDU

Sibel Can'ın kariyerindeki en dikkat çekici dönüm noktalarından biri henüz 17 yaşındayken assolist olarak sahneye çıkması oldu. Böylece Türkiye'nin en genç assolistlerinden biri haline geldi.

Sibel Can'ın çocukluk hali ortaya çıktı! Yıllar içindeki değişimi şaşırttı
Sibel CanÇocuklukMagazinSon Dakika

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