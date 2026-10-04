24 dakikada 3 deprem! Bilim insanlarından "deprem fırtınası" uyarısı - Son Dakika
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24 dakikada 3 deprem! Bilim insanlarından "deprem fırtınası" uyarısı

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24 dakikada 3 deprem! Bilim insanlarından "deprem fırtınası" uyarısı
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Art arda yaşanan sarsıntıların ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgede "deprem fırtınası" yaşandığı uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise büyük bir deprem yerine çok sayıda küçük deprem olabileceğini söyledi.

Adana ve Osmaniye'de öğle saatlerinde yarım saatten kısa sürede yaşanan 3 deprem, bölgede tedirginliğe yol açtı. Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin ve Kahramanmaraş'ta da hissedilen depremlerin ardından deprem bilimciler peş peşe açıklama yaptı.

24 DAKİKADA 3 DEPREM

AFAD verilerine göre ilk deprem saat 14.19'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 7,99 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 14.36'da yine Saimbeyli'de 8,67 kilometre derinlikte 4,9 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı. Saat 14.43'te ise Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 7 kilometre derinlikte 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi ve AFAD ile ilgili kurumların saha taramalarına başladığını bildirdi. Adana Valisi Mustafa Yavuz ve Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de şu ana kadar olumsuz bir bilginin ulaşmadığını açıkladı.

SÖZBİLİR: DEPREM FIRTINASI ŞEKLİNDE DEVAM EDEBİLİR

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki fayların 6 Şubat depremlerinin ardından enerji biriktirdiğine dikkat çekti:

"6 Şubat 2023 Ekinözü depreminden sonra Göksun güneyinden Kozan- Kadirli'ye doğru 5 büyüklüğüne varan yüzlerce deprem oldu. Gerek Saimbeyli Fayı ve gerekse de Savrun Fayı, 6 Şubat depremlerinden sonra enerji birikiminin olduğu faylar olarak değerlendiriliyor."

Sözbilir, depremlerin bir süre daha devam edebileceğini belirterek şunları söyledi:

"Bu aşamada birbirine yakın büyüklükteki depremler, deprem fırtınası şeklinde aktivitesini devam ettirebilir. Halkın panik yapmaması ve yetkili makamların direktifleri doğrultusunda hareket etmesi çok önemli."

Prof. Dr. Hasan Sözbilir

ERCAN: DAHA BÜYÜK DEPREM ŞAŞIRTICI OLMAZ

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da bölgede deprem fırtınası yaşandığını söyledi. Halk TV'de değerlendirmede bulunan Ercan, depremlerin büyüklüğünün giderek arttığına dikkat çekti:

"İlk önce 4.8'lik depremi bir artçı deprem olarak değerlendirmiştim. Arkasından bir 4.9 daha gelince biraz işin rengi değişti. Ve bunun arkasından bir 5.2 daha geldi. Şu anda görüntü deprem fırtınası durumuna geldi ve gittikçe de deprem büyüklüğü artıyor. Bu demektir ki 4.8 ve 4.9'luk depremler öncü depremler gibi görünüyor. Bunun arkasından büyük bir deprem gelirse deprem bilimcileri için şaşırtıcı bir durum olmaz."

Bölgedeki yıkıcılık eşiğinin 6,3-6,4 olduğunu belirten Ercan, "6.3'le 6.4'e varmadıkça Adana ve çevresinde deprem yıkıcı olmaz" dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

ÜŞÜMEZSOY: ÇOK SAYIDA KÜÇÜK DEPREM OLABİLİR

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise farklı bir değerlendirme yaptı. Üşümezsoy, "Adana ve çevresinde büyük bir deprem yerine çok sayıda küçük deprem meydana gelebilir" dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy

DİĞER UZMANLAR NE DEDİ?

Prof. Dr. Osman Bektaş, "Şu anda yani Adanalılar için panik yapacak bir durum yok" dedi. Bektaş, depremlerin büyüklüğünün artmasının kendisini tedirgin ettiğini, bölgede olabilecek depremin yaklaşık 6 büyüklüğünde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremlerin büyük ihtimalle aynı fay üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "Bu bölgede 6'nın üzerine çıkacak depremler üretebilecek faylar var Adana'nın kuzeyinde. Evimizin güvenli olması gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Osman Bektaş

ÖZDEN: BÜYÜK BİR DEPREM GETİRMİYOR

Prof. Dr. Süha Özden ise depremlerin 2023 depremlerinde oluşan yüzey kırıklarının uç noktalarında meydana geldiğini belirterek, "Bunlar bize büyük bir depremi getirmiyor, getirmeyecek de" ifadesini kullandı. Prof. Dr. Süleyman Pampal da "Paniğe gerek yok. Beklemediğimiz depremler değil, bilmediğimiz faylar değil" dedi.

Prof. Dr. Süha Özden

SAİMBEYLİ 21 EYLÜL'DE DE SARSILMIŞTI

Saimbeyli, 21 Eylül'de de 5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Göksun'un güneyinden Kozan-Kadirli hattına uzanan bölgede yüzlerce deprem kaydedildi.

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