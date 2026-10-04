"Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 20 yaşındaki gencin 13 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alının baba ve 16 yaşındaki kızı tutuklandı. Şüpheli babanın ifadesinde evin çevresinde dolaşırken görüp kimi aradığını sorduğu gencin "Berna'yı arıyorum" cevabı üzerine "Berna kim?" diye sorduğunda "4 aylık karım" cevabını alınca çıkan tartışmada bıçakladığını söylediği öğrenildi. Kızın ise ifadesinde genci babasının isteğiyle bölgeye çağırdığını söylediği bildirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Yasin Erdem Bayır'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Ö. ile kızı B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan baba ile kızı tutuklandı.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, Gazipaşa ilçesi İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yol üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde isminin Yasin Erdem Bayır (20) olduğu öğrenilen gencin vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile hayatını kaybettiğini belirledi.

KIZ ARKADAŞININ BABASI BIÇAKLAMIŞ

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından vücudunda 13 bıçak darbesi bulunduğu öğrenilen Bayır'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucunda Yasin Erdem Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. isimli kız ile görüştüğü için B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. (47) tarafından bıçaklandığı tespit edildi.

Mustafa Ö. gözaltına alınırken, kızı B.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Mustafa Ö. ifadesinde cinayeti kabul ederken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ise olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede bulunan ormanlık alanda bir taşın altında bulundu. Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, 20 yaşındaki gencin cenazesi bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. 13 bıçak darbesi ile öldürülen gencin cenazesi, toprağa verilmek üzere Alanya ilçesine götürüldü.

"BERNA KARIM" DEYİNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olayın ardından gözaltına alınan baba Mustafa Ö. ve kızı B.Ö., bugün çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheli baba Mustafa Ö.'nün ifadesinde Yasin Erdem Bayır'ı evinin çevresinde dolaşırken görüp kimi aradığını sorduğunu, Yasin Erdem'in "Berna'yı arıyorum" cevabı üzerine "Berna kim?" diye sorduğunda "4 aylık karım" cevabını aldığını, çıkan tartışma sonucu Yasin Erdem Bayır'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Kızı B.Ö.'nün ise ifadesinde Yasin Erdem'i babasının isteğiyle bölgeye çağırdığını söylediği bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGazipaşaAntalyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni "Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti
A Milli Takım’da sakatlık İdmanı yarıda bıraktı A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
İstanbullular dikkat Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz İstanbullular dikkat! Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz
Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri
Fatma Betül Sayan Kaya’yı hedef almıştı AK Parti Milletvekili Bayram’dan özür açıklaması Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
Tamir için dama çıkan usta ve iki çırağın sonu feci oldu Tamir için dama çıkan usta ve iki çırağın sonu feci oldu
Valilik hizmetlerinde 81 ilin karnesi çıktı Zirvedeki şehir herkesi geride bıraktı Valilik hizmetlerinde 81 ilin karnesi çıktı! Zirvedeki şehir herkesi geride bıraktı
52 vatandaşımızın katiliydi Terörist Mihraç Ural’ın yardımcısı Suriye’de yakalandı 52 vatandaşımızın katiliydi! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Suriye'de yakalandı
Aydın’da Milli Piyango’nun büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu Aydın'da Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu
23:06
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
22:56
Vincenzo Montella’yı çıldırtan soru
Vincenzo Montella'yı çıldırtan soru
22:36
Beşiktaş’a Milot Rashica’dan kötü haber
Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber
22:25
Dünyanın gözü Ronaldo’nun vereceği cevapta
Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta
22:17
Hatay’da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi’yi duygulandırdı
Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı
22:12
Galatasaray’ın rakibi 80 milyon Euro’luk transfer bombasını patlatıyor
Galatasaray'ın rakibi 80 milyon Euro'luk transfer bombasını patlatıyor
22:04
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
21:55
Milli takımı bıraktı mı Galatasaray’ın yıldızı için yeni açıklama
Milli takımı bıraktı mı? Galatasaray'ın yıldızı için yeni açıklama
21:21
52 vatandaşımızın katiliydi Terörist Mihraç Ural’ın yardımcısı Suriye’de yakalandı
52 vatandaşımızın katiliydi! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Suriye'de yakalandı
20:04
Fatma Betül Sayan Kaya’yı hedef almıştı AK Parti Milletvekili Bayram’dan özür açıklaması
Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
19:07
Adana’nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 23:27:01. #.0.2#
SON DAKİKA: "Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei