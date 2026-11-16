Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti sessizliğini bozdu: Ayrılmak benim tercihim değildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti sessizliğini bozdu: Ayrılmak benim tercihim değildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Sosyal medyada kendisine atfedilen sözleri yalanlayan oyuncu, ayrılığın arkasında çalışma sürecindeki anlaşmazlıkların olduğunu söyledi.

Kızılcık Şerbeti’nden aylar önce ayrılan ve o günden bu yana konuya ilişkin konuşmayan Sibel Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı. Oyuncu, adı kullanılarak yayılan iddialara tepki gösterdi.

KARAVAN İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Taşçıoğlu, geçtiğimiz aylarda dizinin kadrosundan ani bir kararla ayrılmış, ayrılığın nedenine ilişkin bugüne kadar bir açıklama yapmamıştı. Son günlerde sosyal medyada, oyuncunun setteki karavanında yaşandığı öne sürülen bir olay nedeniyle diziden ayrıldığını anlattığı iddia edilen sözler dolaşıma girdi.

“O SÖZLER BANA AİT DEĞİL”

İddiaların yeniden gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan Taşçıoğlu, “Söz konusu ifadeler bana ait değildir. Böyle bir açıklamam ya da röportajım olmamıştır” dedi.

Bugüne kadar neden sustuğunu da anlatan oyuncu, “Yaşananların kamuoyu önünde bir tartışmaya dönüşmesini doğru bulmadım. Ancak sessizliğimin gerçek dışı hikayelerle doldurulmasını da artık kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“AYRILIĞIMIN ARKASINDA ANLAŞMAZLIKLAR VARDI”

Diziden ayrılma sürecine de değinen Taşçıoğlu, şunları söyledi:

“Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak benim tercihim değildi. Ayrılığımın arkasında, çalışma sürecinde yaşanan ve mesleki duruşum gereği sessiz kalmayı tercih etmediğim bazı anlaşmazlıklar vardı.”

Oyuncu, bu anlaşmazlıkların ayrıntılarına bugün de girmeyi gerekli görmediğini belirtti.

“KİMSENİN İTİBARININ ZEDELENMESİNİ DOĞRU BULMADIM”

Adı kullanılarak yayılan iddiaların başka bir oyuncuyu da hedef aldığını belirten Taşçıoğlu, “Hiç kimsenin itibarlarının bu şekilde zedelenmesini doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum” dedi.

“SAYGIYLA SUSMAK, KABUL ETMEK DEĞİLDİR”

Kendisine ait olmayan sözlerin haberleştirilmesine tepki gösteren Taşçıoğlu, “Gazeteciliğin temel sorumluluğu, duyulanı değil doğrulananı kamuoyuyla paylaşmaktır” diyerek bu yayınları yapanları sorumlu davranmaya çağırdı.

Taşçıoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugüne kadar sessiz kalmamın nedeni söyleyecek sözümün olmaması değil, mesleğime ve birlikte çalıştığım insanlara duyduğum saygıydı. Ancak saygıyla susmak, gerçeğin çarpıtılmasını kabul etmek değildir.”

Kızılcık ŞerbetiSibel TaşçıoğluMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
15:35
Fon soruşturmasında yeni perde Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı
Fon soruşturmasında yeni perde! Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı
15:35
Galatasaray’dan sürpriz karar Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray'dan sürpriz karar! Samsunspor maçının stadı değişti
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’den aldığı para belli oldu
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak?
14:45
Fatih Terim ABD’deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
Fatih Terim ABD'deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:47:08. #7.13#
SON DAKİKA: Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti sessizliğini bozdu: Ayrılmak benim tercihim değildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android