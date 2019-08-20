Sibel Tüzün: "Ajda, kedileri çok sever"

Gökgez'in hit çıkarmakla ilgili sorularını şu sözlerle yanıtlayan Tüzün, şimdiki tık sayılarına inanmadığını dile getirdi:

"Tutma kısmında zaten ben hiç değilim. Benim genel müzikaliteme baktığında görüyorsundur. Meselem şarkımın tutması değil. İyi şarkı yapma peşindeyim. Anıları olsun. Dinleyiciyle biz bir yolculuğun içindeyiz. O yolculuk hoş ve keyifli şekilde devam etsin, bana yeter." Şarkılarınız 10 milyon 20 milyon izlendiği zaman bu sizin hoşunuza gitmez mi? sorusuna ise "Yani 10 milyonlara, 20 milyonlara reel olarak ulaşılıyorsa tabii güzel bir şey. Ama reel olarak ulaşılmayıp da kişiler kendi kendilerine eğleniyorlarsa bilemem. Ben yaptığım şeyi elimden geldiği kadar duyurmaya çalışıyorum. Tabii ki onun takdiri günün sonunda dinleyene… Ama bütün bu sürece baktığımda kalıcı ve tatlı bir ilişki kurmuşuz." yanıtını veren Tüzün, TRT'nin tavrı karşısında neler hissettiğini anlattı:

"Tabii ki böyle bir şeyi yaşamış olmaktan dolayı üzüldüm. Net bir durum oldu ve o tavrı ben Twitter hesabımdan paylaştım. Bu kadar." Gökgez, hayranı olduğu Ajda Pekkan'ı, Sibel Tüzün'e sorduğunda ise şu cevabı aldı: "Daha önce albümünde bulundum, sahnede de çalıştık. Benim gördüğüm kadarıyla çok titiz çok disiplinliydi. Mesela Nüket Hanım da öyledir. Sahnede müthiştirler. Bayağı ders niteliğindedir onların sahnesinde bulunmak… Ajda Hanım özenlidir, kedileri çok sever."