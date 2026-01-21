Siber Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Siber Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon

Siber Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon
21.01.2026 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 32 şüpheliden 25'i tutuklandı, 5.4 milyar TL ele geçirildi.

GİRESUN merkezli 12 ilde, jandarma ekiplerinin siber dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şebekenin banka hesaplarında suçtan elde edilen 5 milyar lirayı aşkın paranın bulunduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, bilişim sistemleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir şebekeyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. 'Bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen örgütlü nitelikli dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarına karıştığı belirlenen 32 kişi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılmasının ardından Giresun merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli, Batman, Balıkesir, Manisa, Kahramanmaraş, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 32 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarında dolandırıcılık suçundan elde edilmiş toplam 5 milyar 400 milyon TL olduğu saptandı.

OPERASYON ANLARI KAMERADA

Giresun Valiliği, jandarma kamerasıyla kayda alınan eş zamanlı baskın anlarını, sanal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda, "Giresun Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda başarıyla gerçekleştirilen bu operasyon, suç örgütlerine karşı verilen kararlı mücadelenin önemli bir göstergesi olmuştur. Halkımızın güvenliği ve huzuru için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Giresun Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 32 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Operasyon, Güvenlik, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

00:09
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
23:38
Trump: Grönland’la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
23:25
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 00:55:32. #7.11#
SON DAKİKA: Siber Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.