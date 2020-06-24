Siber saldırganlardan ödeme bilgilerini çalmaya yönelik yeni yöntem - Son Dakika

Siber saldırganlardan ödeme bilgilerini çalmaya yönelik yeni yöntem

Kaspersky araştırmacıları, kullanıcıların e-ticaret sitelerindeki ödeme bilgilerini çalmak için web üzerinden kart bilgilerini toplama olarak bilinen saldırı yönteminden yararlanıldığını tespit etti.

Kaspersky araştırmacıları, kullanıcıların e-ticaret sitelerindeki ödeme bilgilerini çalmak için web üzerinden kart bilgilerini toplama olarak bilinen saldırı yönteminden yararlanıldığını tespit etti.

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük

Kaspersky açıklamasına göre, siber saldırganların e-ticaret sitelerindeki ödeme sayfalarından kredi kartı bilgilerini çalmak için kullandıkları "web skimming" adı verilen popüler yöntemde web sitesinin kaynak koduna bazı kod parçaları ekleniyor.

Bu zararlı kod parçaları, ziyaretçilerin siteye girdiği verileri (ödeme hesaplarına giriş bilgileri veya kredi kartı numaraları) toplayıp bunları saldırganların belirttiği adrese gönderiyor.

Saldırganlar, web sitesinin ele geçirdiklerini gizlemek için Google Analytics gibi popüler web analitiği hizmetlerini andıran alan adlarına kayıt oluyor. Böylece site yöneticisinin siteye zararlı kod girdiğini anlaması zorlaşıyor.

Kaspersky araştırmacıları, web sitelerinden kredi kartı bilgilerini çalmak için daha önce bilinmeyen bir yöntemin kullanıldığını da tespit etti.

Bu yöntemde saldırganların veriyi üçüncü taraf kaynaklar yerine resmi Google Analytics hesaplarına yönlendirdiği görüldü. Google Analytics hesabı açan saldırganlar, bu hesapların takip parametrelerini düzenleyerek bir takip kimliği alıyor. Ardından bu takip kimliğine zararlı kodlar ekleyerek web sitesinin kaynak koduna yerleştiren saldırganlar, ziyaretçilerin verilerini toplayıp doğrudan kendi Google Analytics hesaplarına gönderiyor.

Veriler bilinmeyen bir üçüncü taraf kaynağına yönlendirilmediği için yöneticilerin bu yöntemi fark etmesi çok zor oluyor.

"Güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın"

Kaynak kodu incelendiğinde sayfanın resmi bir Google Analytics hesabıyla bağlantı kurduğu görülüyor.

Kötü niyetli faaliyetin tespitini daha da zorlaştırmak isteyen saldırganlar, hata ayıklamayı önlemek için sıkça kullanılan bir teknikten de yararlanıyor.

Site yöneticisi, geliştirici modunu kullanarak sayfanın kaynak kodunu incelerse zararlı kod çalışmıyor.

Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da çok sayıda web sitesinin bu yolla ele geçirildiği belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Zararlı Yazılım Analisti Victoria Vlasova, "Daha önce bu derece etkili bir yöntemle karşılaşmamıştık. Google Analytics, en popüler web analitiği hizmetlerinden biri. Geliştiricilerin çoğu bu hizmeti güvenle kullanıyor ve site yöneticileri, bu hizmetin kullanıcı verilerini toplamasına genellikle izin veriyor. Bu da Google Analytics hesaplarını kullanan bu saldırıların gözden kaçırılmasını kolaylaştırıyor. Yöneticiler, yasal üçüncü taraf kaynaklarındaki kodların zararsız olduğunu varsaymamalı." ifadelerini kullandı.

Kaspersky uzmanları, web skimming yönteminden korunmak için zararlı kodların çalışmasını engelleyebilen veya Google Analytics'i devre dışı bırakabilen güvenilir bir güvenlik çözümü kullanmayı öneriyor.

Kaspersky, Google, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Siber saldırganlardan ödeme bilgilerini çalmaya yönelik yeni yöntem - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

18:13 Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 16:26 Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak 15:16 Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek 13:26 1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 11:48 Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 11:39 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor 11:34 Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL 10:57 Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek 10:29 Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:57 Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
18:07
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
16:37
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 18:15:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siber saldırganlardan ödeme bilgilerini çalmaya yönelik yeni yöntem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]