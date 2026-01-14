Siber Suçlarla Mücadelede 126 Gözaltı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 16 ilde son 5 günde yapılan operasyonlarda 126 şüphelinin yakalandığını duyurarak, "Operasyonlarımızda; 16 şüpheli şahıs tutuklandı. 41'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 16 ilde gerçekleştirilen 5 gündür süren "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi suçlarına yönelik" operasyonun detaylarını paylaştı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 16 ilde son 5 günde yapılan operasyonlarda, 126 şüphelinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, "16 şüpheli şahıs tutuklandı. 41'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'ürün satışı, kripto yatırım ortaklığı danışmanlığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya, operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirildiğini, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, ilgili savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldığını bildirdi.