Siber Zorbalıkla Mücadele İçin Çalıştay Düzenlendi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), medya içeriklerinde siber zorbalıkla mücadeleye yönelik farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen "Siber Zorbalığa Karşı Dayanıklılık ve Empati Odaklı Yaklaşım" çalıştayının kapanış programı düzenlendi.

Ankara'da bir otelde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirilen programda, çalıştay kapsamında hazırlanan "Siber Zorbalığa Karşı Dayanıklılık ve Empati Odaklı Yaklaşım Sonuç Bildirisi" ve bu kapsamda yürütülen projeler kamuoyuyla paylaşıldı.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, burada yaptığı konuşmada, dijital çağın en önemli meselelerinden biri olan siber zorbalıkla mücadele konusunda ortak bilinç oluşturmak, deneyimleri paylaşmak ve geleceğe yönelik güçlü adımlar atmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Hızla gelişen internet teknolojilerinin iletişim biçimlerini köklü biçimde dönüştürdüğünü ifade eden Daniş, bu durumun sağladığı faydanın yanı sıra siber zorbalığı da ortaya çıkardığını vurguladı.

Daniş, "Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz arasında giderek artan bu sorun, artık küresel ölçekte bir 'sosyal acil durum' olarak değerlendirilmektedir. Siber zorbalıkta saldırganın kimliğini gizleyebilmesi, mağdur üzerindeki baskıyı artırmakta ve travmatik etkiyi derinleştirmektedir." dedi.

Siber zorbalığın yalnızca bireysel davranış problemi olarak değerlendirilemeyeceğini anlatan Daniş, bunun empati eksikliği, duygu yönetimi güçlükleri ve başa çıkma becerilerindeki yetersizliklerle beslenen çok boyutlu bir psiko-sosyal mesele olduğuna dikkati çekti.

Çalıştay kapsamında rehberler hazırlandı

Projenin "Avrupa Birliği Erasmus+Programı" kapsamında Batman Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ile işbirliği içinde hayata geçirildiğini anımsatan Daniş, "Bu projeyle gençlerimizin dijital vatandaşlık bilinci kazanmalarını, empati temelli iletişim becerilerini geliştirmelerini, dijital ortamlarda karşılaştıkları zorluklarla sağlıklı biçimde başa çıkabilmelerini, hak ve sorumluluklarının farkında bireyler olarak yetişmelerini amaçladık." ifadelerini kullandı.

Daniş, çalıştay sonunda "Zorbalık Haberlerinde Çocuğun Yararının Korunması Rehberi" ve "Zorbalık Davranışlarını Tanıma Ebeveyn Rehberi" olmak üzere iki rehber hazırlandığını belirtti.

"Zorbalık Haberlerinde Çocuğun Yararının Korunması Rehberi" ile çocukların yer aldığı haberlerde yayıncılık anlayışının nasıl olması gerektiği, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri ile çocuğun üstün yararının nasıl korunacağına ilişkin esasların ortaya konulduğunu aktaran Daniş, rehberin medya kuruluşlarıyla paylaşılacağını ve yayın politikalarına entegre edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

"Zorbalık Davranışlarını Tanıma Ebeveyn Rehberi"nin ise uluslararası literatürde "Red Flag" olarak adlandırılan alarm verici davranışlara dikkati çektiğini belirten Daniş, rehberle ebeveynlerin riskleri erken fark edebilmesi ve bilinçli şekilde müdahale edebilmesinin amaçlandığını söyledi.

Rehberlerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildiren Daniş, kamu spotları ve farkındalık programları aracılığıyla siber zorbalıkla mücadelede toplumsal duyarlılığın artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

"Gençlik Medya Kurulu" oluşturulacak

Daniş, gençleri yalnızca korunması gereken bireyler olarak değil, dijital dünyanın şekillenmesinde aktif rol alan, fikir üreten ve çözüm geliştiren paydaşlar olarak gördüklerini belirtti.

Kamu spotları ve farkındalık programlarıyla toplumsal duyarlılığın artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Daniş, "Çalıştayımızın en önemli önerilerinden biri olan 'Gençlik Medya Kurulu'nun oluşturulmasına yönelik çalışmaları da büyük titizlikle sürdürüyoruz. Bu yapı sayesinde gençlerimizin sesini daha güçlü şekilde karar süreçlerimize yansıtacağız." dedi.

Proje kapsamında geliştirilen tüm eğitim materyallerini, rehberleri ve içerikleri kamuoyuna açarak, çalışmaların kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesini hedeflediklerini anlatan Daniş, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi korumayı, bilinçlendirmeyi ve güçlendirmeyi en temel görevlerimizden biri kabul ediyoruz. İnanıyoruz ki bu tür çalışmalar sayesinde gençlerimiz, daha bilinçli, empatik, öz güvenli, sorumlu bireyler olarak dijital dünyada var olacaklardır. Bizler de gençlerimizden öğrenmeye, onların bakış açılarıyla kendimizi sürekli yenilemeye devam edeceğiz."

"Gençlerimizin dijital dünyadaki işlere karşı dayanıklılığını artırmalıyız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan da gençlerin artık yalnızca okullarda, parklarda ya da sokaklarda değil, ekranlar, oyunlar, uygulamalar ve sosyal medya platformlarında da varlık gösterdiğinden bahsetti.

Dijital dünyanın gençlerin arkadaşlık kurduğu, evlendiği, öğrendiği, düşündüğü ve fikirlerini paylaştığı yeni bir yaşam alanı haline geldiğini belirten Çalışkan, "Bu yeni yaşam alanı aynı zamanda dijital şiddet, siber zorbalık, dijital bağımlılık, mahremiyet ihlali gibi çok riski beraberinde bulunduruyor. Bu anlamda gençlerimizin dijital dünyadaki işlere karşı dayanıklılığını artırarak burada bilinçli bireyler olarak var olmalarını sağlamanın önemini bir kez daha ortaya koymamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Çalışkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi" çerçevesinde dijital dünyada çocukların güçlendirilmesine yönelik eylem planı hazırlandığını anımsatarak, gençlerin dijital risklerden korunurken aynı zamanda dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan bilinçli ve güvenli şekilde yararlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Gerçekleştirilen çalıştayın gençlerin dijital dünyadaki tehlike ve risklere karşı bilinçlendirilmesine örnek teşkil ettiğini dile getiren Çalışkan, gençlerin dijital dünyada güvenli ve güçlü biçimde var olmalarını hedefleyen projelerin önemine işaret etti.