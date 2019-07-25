Sibirya'da ikinci Çernobil tehlikesi: "Terk edilmiş fabrika çevre felaketine yol açabilir"
1 saat önce
Rusya Tabii Kaynaklar ve Çevre Ajansı (Rosprirodnadzor) Başkanı, Sibirya'da terkedilmiş bir kimyasal madde fabrikasının, acil olarak müdahale edilmezse, Çernobil nükleer kazasına benzer bir çevre felaketine yol açabileceğini söyledi.
Rusya
Tabii Kaynaklar ve Çevre Ajansı (Rosprirodnadzor) Başkanı, Sibirya
'da terk edilmiş bir kimyasal madde fabrikasının, acil olarak müdahale edilmezse, Çernobil nükleer kazasına benzer bir çevre felaketine yol açabileceğini söyledi.
Rosprirodnadzor Başkanı Svetlana Radionova, çarşamba günü Kremlin yanlısı İzvestia gazetesine verdiği röportajda, "Burası esasen bir çevresel felaket bölgesidir. Şimdi harekete geçmezsek 'ekolojik bir Çernobil'e sahip olacağız" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:22
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