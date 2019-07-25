Son Dakika Haberleri: Sibirya'da ikinci Çernobil tehlikesi: "Terk edilmiş fabrika çevre felaketine yol açabilir"
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Sibirya'da ikinci Çernobil tehlikesi: "Terk edilmiş fabrika çevre felaketine yol açabilir"

1 saat önce

Rusya Tabii Kaynaklar ve Çevre Ajansı (Rosprirodnadzor) Başkanı, Sibirya'da terkedilmiş bir kimyasal madde fabrikasının, acil olarak müdahale edilmezse, Çernobil nükleer kazasına benzer bir çevre felaketine yol açabileceğini söyledi.

Sibirya'da ikinci Çernobil tehlikesi:
Rusya Tabii Kaynaklar ve Çevre Ajansı (Rosprirodnadzor) Başkanı, Sibirya'da terk edilmiş bir kimyasal madde fabrikasının, acil olarak müdahale edilmezse, Çernobil nükleer kazasına benzer bir çevre felaketine yol açabileceğini söyledi.

Rosprirodnadzor Başkanı Svetlana Radionova, çarşamba günü Kremlin yanlısı İzvestia gazetesine verdiği röportajda, "Burası esasen bir çevresel felaket bölgesidir. Şimdi harekete geçmezsek 'ekolojik bir Çernobil'e sahip olacağız" açıklamasında bulundu.
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Sibirya, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:22 
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