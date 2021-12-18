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Sıcak hava balonları beyaza bürünen peribacaları üzerinde süzüldü - Son Dakika

Sıcak hava balonları beyaza bürünen peribacaları üzerinde süzüldü

18.12.2021 10:47
Sıcak hava balonları beyaza bürünen peribacaları üzerinde süzüldü

Kapadokya'da sıcak hava balonları, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan peribacaları üzerinde süzüldü.

Kapadokya'da sıcak hava balonları, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan peribacaları üzerinde süzüldü.

Nevşehir'de dün akşam saatlerinden itibaren Ürgüp, Avanos, Göreme, Uçhisar, Ortahisar gibi dünyaca tanınan turizm merkezlerinde kar yağışı etkili oldu.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde sabah yer yer etkili olan sis, karın ortaya çıkardığı görünümle bütünleşince ortaya güzel görüntüler çıktı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, etkili olan rüzgardan dolayı bir süredir tur gerçekleştiremeyen sıcak hava balonları da sabah saatlerinde peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Balon turuna katılan yerli ve yabancı turistler, Kılıçlar, Güllüdere ve Aşıklar üzerinde süzülen balonlardan bölgenin güzelliklerini kuş bakışı izleme imkanı buldu.

Arkadaşları ile Göreme'ye gelen turistlerden Satı Özer, AA muhabirine, hafta sonu tatili için geldikleri bölgede karlı bir güne uyanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kapadokya her haliyle güzel. Kışın farklı, diğer mevsimlerde farklı ve paha biçilemez manzaraya bürünüyor. Herkes yaz kış mutlaka burayı görmeli." dedi.

Ailesi ile Ankara'dan geldiği bölgede karavanla kamp yapan Uğur Taşan da uzun zamandır Kapadokya'da kar ve balon manzarasını bir arada görmek istediklerini ifade ederek, bölgenin doğal dokusuna sıcak hava balonlarının ayrı bir ahenk kattığını dile getirdi.

Sıcak hava balonları beyaza bürünen peribacaları üzerinde süzüldü
Sıcak hava balonları beyaza bürünen peribacaları üzerinde süzüldü
Sıcak hava balonları beyaza bürünen peribacaları üzerinde süzüldü
Sıcak hava balonları beyaza bürünen peribacaları üzerinde süzüldü
Sıcak hava balonları beyaza bürünen peribacaları üzerinde süzüldü

Kapadokya, Ortahisar, Nevşehir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sıcak hava balonları beyaza bürünen peribacaları üzerinde süzüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sıcak hava balonları beyaza bürünen peribacaları üzerinde süzüldü - Son Dakika
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