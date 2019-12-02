Son Dakika Haberleri: Sıcak havalar, sonbaharda hayvanat bahçesine ziyaretçi rekoru kırdırdı
Son Dakika Güncel Sıcak havalar, sonbaharda hayvanat bahçesine ziyaretçi rekoru kırdırdı - Son Dakika

Sıcak havalar, sonbaharda hayvanat bahçesine ziyaretçi rekoru kırdırdı

6 saat önce

Sıcak geçen sonbahar sebebiyle Darıca Hayvanat bahçesi ziyaretçi rekoru kırdı.

Sıcak havalar, sonbaharda hayvanat bahçesine ziyaretçi rekoru kırdırdı, System.String[]

Sıcak geçen sonbahar sebebiyle Darıca Hayvanat bahçesi ziyaretçi rekoru kırdı.


Haftasonları 7 bin ziyaretçiye ulaşan hayvanat bahçesi Kasım ayı içerisinde 40 bin ziyaretçi ile son zamanların en fazla sonbahar ziyaretçi sayısına ulaştı. Türkiye'nin en önemli botanik parkı olarak da bilinen hayvanat bahçesinde Türkiye'nin ilk ve tek kızıl panda ailesi de yer alıyor. Dans eden papağanların yer aldığı ve Türkiye'nin botanik parkı olarak da bilinen hayvanat bahçesinde Türkiye'nin ilk ve tek kızıl panda ailesi, üç zürafa, ayı çifti, gergedan, komala, penguenler ve aslan ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor. Kasım ayı içerisinde 40 bin ziyaretçinin ziyaret ettiği ve bir rekora imza atan hayvanat bahçesi Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış "Yaban Hayvanları Koruma ve Kurtarma Merkezi" olarak biliniyor. Botanik park kısmında ise 600 çeşit bitki türü ve 8000'i aşkın bitki yer alıyor. - KOCAELİ

Türkiye, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:46 Kaynak: İHA
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