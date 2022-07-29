Sıcaktan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu

29.07.2022 14:54
Sıcaktan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu

Sıcaktan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu Ağrı'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu

AĞRI - Ağrı'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu.

Ağrı'da bir süredir etkili olan sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için Murat Nehri'ne girerek aynı zamanda balık tutmanın keyfini çıkardı. Nehre attıkları ağlardan kilolarca balık çıkaran vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Balık tutmanın kendisi için bir hobi olduğunu söyleyen Yılmaz Acar, "Boş zamanlarımı balıklarla değerlendiriyorum. Gelip balık tutuyorum. Bu benim için bir hobi zaten. Götürüp evde yiyoruz. Yaklaşık 6 kilo balık tuttuk. Bazen götürüp komşulara dağıtıyoruz. Sıkılınca gelip balık tutuyorum." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Murat Nehri, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıcaktan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu - Son Dakika
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