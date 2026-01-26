Sicilya'da Toprak Kaymaları: 1000 Kişi Tahliye Edildi

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda geçen haftadan bu yana süren şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kaymaları, bir beldedeki yaklaşık 1000 kişinin tahliye edilmesine yol açtı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkede geçen hafta etkili olan "Harry" fırtınasının getirdiği ve halen devam eden şiddetli yağışlar, özellikle Sicilya Adası'nda çok sayıda heyelana neden olmaya devam ediyor.

Adanın orta kesimindeki Caltanisetta vilayetine bağlı 25 bin nüfuslu Niscemi beldesinin batısındaki yamaçlarda yaşanan büyük toprak kaymasında 4 kilometre uzunluğundaki bir hatta çökme yaşanırken, bazı evler de yıkıldı.

Sivil Savunma Ajansından yapılan yazılı açıklamada da son günlerde ülkenin güneyini etkileyen şiddetli hava koşullarına ilişkin durumun yakından izlendiği belirtildi.

Açıklamada, Niscemi beldesinde toprak kaymalarının caddelerin kapanmasına neden olduğu ve riskli noktalarda izole durumda kalan yaklaşık 1000 kişinin tahliye edildiği bilgisi yer aldı.

Niscemi Belediye Başkanı Massimiliano Conti de basına yaptığı açıklamada, "Durum, daha fazla heyelan meydana geldiği için kötüleşmeye devam ediyor. Gece boyunca 25 metrelik dikey bir yarık oluştu. Sivil Savunma ile alternatif çözüm üzerinde çalışıyoruz. Kasabanın izole kalmasını önlemek için başka bir yol inşa edilebilir. Durum vahim." diye konuştu.

Bu arada, Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında gün içinde toplanacak sağ koalisyon hükümetinin bakanlar kurulunun da geçen hafta "Harry" fırtınasının vurduğu Sicilya Adası, Sardinya Adası ve Kalabriya Bölgesi'nde altyapıda ve işletmelerde oluşan maddi hasarın karşılanabilmesi için "olağanüstü hal" ilan etmeyi planladığı basına yansıdı.

"Harry" fırtınasının, ülkenin güney sahillerinde yüz milyonlarca avroluk hasara neden olduğu belirtilmişti.