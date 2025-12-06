Karısını tekme, yumruk ve sopayla öldüresiye dövdü

Afyonkarahisar'da, şiddet nedeniyle evini terk eden eşine saldıran G.K., güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler sonrası tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Kasım ayında Çay ilçesine bağlı Koçerli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güvenlik kamerası görüntülerinin yeni ortaya çıktığı olayda, iddiaya göre, G.K., isimli şahsın karısı C.K., geçimsizlik ve şiddet nedeniyle evini terk ederek aynı köyde yaşayan kardeşinin evine sığındı. Bunu öfkelenen G.K., karısının kaldığı kız kardeşinin evine gitti.

KARISINA ÖNCE SOPAYLA SALDIRDI, SONRA TEKMELEDİ

Bir süre karısıyla tartışan G.K., ardından karısını tartaklamaya başladı. Bunun üzerine karısı C.K., elinde bulunan kovadaki suyu G.K.'nın üzerine dökerek kurtulmaya çalıştı. Daha çok öfkelenen G.K., eline geçirdiği sopayla karısına vurmaya başladı. C.K., aldığı sopa darbelerinin ardından çığlık çığlığa kalıp bağırarak yardım istedi. Yere düşen C.K., bu defa taş alarak kendini korumak istedi ancak öfkesi dinmeyen G.K., karısının elinden taşı alıp sopayla tekrar darp etmeye devam etti.

Yaşanan arbede de yere düşen C.K.'yı bu defa G.K., tekmelemeye devam etti. Bu esnada G.K.'nın "hadi karakola git" diyerek karısına bağırması ise dikkatlerden kaçmadı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada karısına şiddet uygulayan şahsın tutuklandığı belirtilerek, "Çay ilçesi Koçbeyli köyünde 2 Aralık 2025 günü F.K, G.K, F.S. ve B.S., isimli şahıslar arasında kavga ihbarı alınmıştır. Olay yerine giden devriye ekipleri tarafından şüpheliler gözaltına alınmış olup G.K., isimli şahıs (görüntülerde karısına saldıran kişi) 5 Aralık 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, şahısların 24 Kasım tarihinde de bir başka kavgadan dolayı yine gözaltına alındıkları bildirildi.