Şiddetli lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Şiddetli lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı
24.01.2021 18:00
Şiddetli lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı Bursa'da etkisini gösteren şiddetli lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Şiddetli lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı
BURSA - Bursa'da etkisini gösteren şiddetli lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodos zaman zaman şiddetini arttırdı. Evlerinden markete alışveriş yapmak için çıkan vatandaşlar esen şiddetli lodos karşısında düşmemek için direndi. Lodosun hızı 60 kilometreye kadar ulaşırken gece saat 23: 00'den sonra hızını daha da arttırması bekleniyor. Uzmanlar vatandaşları zehirlenmelere karşı uyarıda bulundu.
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