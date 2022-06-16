Şiddetli rüzgar apartmanın çatısını uçurdu - Son Dakika
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Şiddetli rüzgar apartmanın çatısını uçurdu

16.06.2022 20:36
Şiddetli rüzgar apartmanın çatısını uçurdu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde etkili olan fırtına bir apartmanın çatısını uçurdu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde etkili olan fırtına bir apartmanın çatısını uçurdu.

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İncirliova ilçesinde de etkisini hissettiren şiddetli rüzgar Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatısını uçurdu. Çatının rüzgarın etkisi ile savrulduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gerekli çevre güvenliğini alarak kopan parçalar güvenli alana indirdi. Olayda ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, apartmanda maddi hasar meydana geldi.

(Murat Uçkaç - İHA)

Şiddetli rüzgar apartmanın çatısını uçurdu
Şiddetli rüzgar apartmanın çatısını uçurdu
Şiddetli rüzgar apartmanın çatısını uçurdu
Şiddetli rüzgar apartmanın çatısını uçurdu

YORUMLAR
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Kağıthane'de apartmanın çatısı alev alev yandı Kağıthane'de apartmanın çatısı alev alev yandı Çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı Çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli rüzgar apartmanın çatısını uçurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şiddetli rüzgar apartmanın çatısını uçurdu - Son Dakika
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