Şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü çanak anten aracın üzerine düştü
1 saat önce
Şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü çanak anten aracın üzerine düştü Rize'de etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilediRİZE - Rize'de etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, bir binanın çatısındaki çanak anteni yerinden sökerek aracın üzerine düşürdü.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:41 Kaynak: İHA
Şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü çanak anten aracın üzerine düştü Rize
'de etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
RİZE - Rize'de etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, bir binanın çatısındaki çanak anteni yerinden sökerek aracın üzerine düşürdü.
Rize'nin Çayeli
ilçesi Yenipazar
Mahallesi'nde meydana gelen olayda şiddetli yağışın ve rüzgarın etkisine dayanamayan çanak anten sabitlendiği yerden çıkarak aracın üzerine düştü. Hayati Yazıcı
Bulvarı'nda park halindeki aracın tavanına düşen çanak anten çevredekiler tarafından fark edildi.
Bu ilginç anları vatandaşlar cep telefonlarına kaydetti.
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