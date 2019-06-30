Son Dakika Haberleri: Şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü çanak anten aracın üzerine düştü
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Şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü çanak anten aracın üzerine düştü

1 saat önce

Şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü çanak anten aracın üzerine düştü Rize'de etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilediRİZE - Rize'de etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, bir binanın çatısındaki çanak anteni yerinden sökerek aracın üzerine düşürdü.

Şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü çanak anten aracın üzerine düştü
Rize'de etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
RİZE - Rize'de etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, bir binanın çatısındaki çanak anteni yerinden sökerek aracın üzerine düşürdü.
Rize'nin Çayeli ilçesi Yenipazar Mahallesi'nde meydana gelen olayda şiddetli yağışın ve rüzgarın etkisine dayanamayan çanak anten sabitlendiği yerden çıkarak aracın üzerine düştü. Hayati Yazıcı Bulvarı'nda park halindeki aracın tavanına düşen çanak anten çevredekiler tarafından fark edildi.
Bu ilginç anları vatandaşlar cep telefonlarına kaydetti.
Şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü çanak anten aracın üzerine düştü
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:41 Kaynak: İHA
Rize, Genel
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