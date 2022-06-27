Detay görüntüler Bartın 'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Etkili yağış sonrası Arıt Deresi'nin debisi arttı.

Kaynak: AA

Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şiddetli yağış sonrası Arıt Deresi'nin debisi arttı - Son Dakika

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