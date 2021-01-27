Şiddetli yağış sonrası evleri su bastı - Son Dakika

Şiddetli yağış sonrası evleri su bastı

27.01.2021 18:07

Şiddetli yağış sonrası evleri su bastı Antalya'nın Kemer ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Çamyuva Mahallesi'nde zarara yol açtı.

Şiddetli yağış sonrası evleri su bastı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Çamyuva Mahallesi'nde zarara yol açtı.

Mahallenin Sarıören ve Hayıtlıgöl mevkilerinde çok sayıda ev ve işyeri ile yollar, meyve bahçeleri, sebze seraları ve yüzlerce dönüm alan su altında kaldı.

Su baskını yaşanan bölgeye Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Emin Gül, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan, Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve AFAD ekipleri intikal etti. Ekipler, evlerde ve yollarda biriken suları motopomplar yardımıyla ve çoğu noktada insan gücü ile tahliye ederken, iş makineleri ile açılan kanallarla boş arazilere akmasını sağladı. Şiddetli yağış ve fırtına yüzünden meyve ve saba bahçeleri de sular altında kaldı. Çamyuva Mahallesi'ndeki 8 dönümlük Kapya Biber seralarında zararın büyük olduğu bildiriliyor.

Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Çamyuva Kaymakamı Rıdvan Vicir ve vatandaşlardan bilgi aldı ve yakınmalarını dinledi. Su baskınına neden olarak Çamyuva'daki bir otelin yağmur giderlerinin önünü kapamasını gösteren vatandaşlara konuyu inceleyeceğini söyleyen Kaymakam Gemici, sözkonusuydu noktalarda inceleme yaptı.

Şiddetli yağış sonrası evleri su bastı
Şiddetli yağış sonrası evleri su bastı
Şiddetli yağış sonrası evleri su bastı
Şiddetli yağış sonrası evleri su bastı

Yücel Gemici, Antalya, Fırtına, Çamyuva, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli yağış sonrası evleri su bastı - Son Dakika


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