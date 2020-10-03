Şifa deposu hünnabın hasadı devam ediyor - Son Dakika

Şifa deposu hünnabın hasadı devam ediyor

Sonbaharın gelmesiyle Denizli'de, doktor meyvesi olarak da adlandırılan hünnap hasadı başladı.

Şifa deposu hünnabın hasadı devam ediyor, System.String[]

Sonbaharın gelmesiyle Denizli'de, doktor meyvesi olarak da adlandırılan hünnap hasadı başladı.

Çivril'de 100 dekar, Tavas'ta 25 dekar ve Merkezefendi ilçesinde 7 dekar olmak üzere toplam 132 dekar alanda hünnap yetiştiriciliğine devam ediliyor

Çivril İlçesi Gümüşsu mahallesinde yaklaşık 300-350 yıllık hünnap ağaçları bulunmakta olup, Hünnap yetiştiriciliğinin çok eski yıllara dayandığı biliniyor. Denizli'de yetiştirilmesi çok eski yıllara dayanan hünnap, bahar aylarında hoş kokulu sarı renkli çiçekler açan güzel, dikenli bir ağaç türüdür. Doğal yaşam şartları içinde kendiliğinden de oluşabildiği gibi, kültüre alınarak yetiştiriciliği de yapılıyor.

Çivril ilçesi Gümüşsu mahallesinde Hünnap yetiştiriciliği yapan Hasan Bulut, hünnap ile ilgili 15 yıllık çalışması olduğunu belirterek, bahçesindeki fidanları kendisinin ürettiğini, 7 dekarlık bahçesinde 250 civarında ağaç olduğunu ve pazarlama ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söyledi. Hünnap yetiştiriciliğinin çok eski yıllara dayandığını belirten Hasan Bulut, "Anavatanı Güneydoğu Asya olan hinabi yani diğer adıyla hünnap, Çin, Roma, Japonya gibi ülkelerde de sıklıkla tüketilmektedir. Çeşit özelliğine göre ağaç başı 15 ile 30 kilo arasında verim alınabilen hünnap, meyveleri çok lezzetli olup besin değerleri de oldukça yüksektir. Kurutulan hünnap meyveleri uzun süre saklanarak muhafaza edilir. İlaçlama yapmadan kolayca yetiştirilebilen, orman ağacı olarak nitelenen hünnap, erozyon kontrolü için ağaçlandırma çalışmalarında da kullanılmaktadır. Özellikle sağlık açısından sayılamayacak kadar çok faydası olan bu meyvenin üretim alanlarının önümüzdeki dönemde artacaktır" dedi. - DENİZLİ

Şifa deposu hünnabın hasadı devam ediyor
Şifa deposu hünnabın hasadı devam ediyor
Şifa deposu hünnabın hasadı devam ediyor
Şifa deposu hünnabın hasadı devam ediyor

Denizli, Gümüşsu, Çivril, HÜNNAP, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şifa deposu hünnabın hasadı devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Djaniny Semedo ile anlaştık Hastaneye gitmek istemeyen şahıs, eşi ve çocuklarını rehin aldı Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı
Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor         
18:07
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi         
16:48
İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak         
15:38
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı         
14:52
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Usta oyuncu Özlem Tokaslan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Özlem Tokaslan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu         
10:33
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti         
21:18
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 18:52:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şifa deposu hünnabın hasadı devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei