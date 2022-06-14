Sıfır Atık Festivali'nde 50 belediye Melikgazi modelini dinledi - Son Dakika
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Sıfır Atık Festivali'nde 50 belediye Melikgazi modelini dinledi

14.06.2022 12:42
Sıfır Atık Festivali'nde 50 belediye Melikgazi modelini dinledi

Melikgazi Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya'da düzenlenen Çevre ve Sıfır Atık Festivali'ne katılarak "Sıfır Atık Mahalli İdareler Uygulama Örnekleri" oturumunda sıfır atık uygulama ve referans çalışmalarını festivalde bulunan 50 belediyeye örnek...

Melikgazi Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya'da düzenlenen Çevre ve Sıfır Atık Festivali'ne katılarak "Sıfır Atık Mahalli İdareler Uygulama Örnekleri" oturumunda sıfır atık uygulama ve referans çalışmalarını festivalde bulunan 50 belediyeye örnek olarak anlattı.

Her alanda olduğu gibi geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda da örnek ve referans çalışmalar yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Geri dönüşüm konusunda Türkiye'de başarılı olan sayılı belediyeler arasındayız. Diğer belediye ve kurumlara örnek olmaya referans çalışma ve uygulamalarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Konya'da yapılan Çevre ve Sıfır Atık Festivaline katılan geri dönüşüm birimi yetkililerimiz festivale katılan 50 belediyeye örnek çalışmalarımız hakkında bilgiler aktardı. Sıfır atık projesi çerçevesinde, toplama ayırma tesisi kurulumu, sıfır atık eğitim faaliyetleri ve sıfır atık envanter çalışmaları ve sistem kurulumu, konusunda, geri dönüşüm eğitim tesisimiz, geri dönüşüm eğitim tesisi lego projemiz, smart melikcan mobil projemiz ve sıfır atık ekipmanlarımız ve sahadaki çalışmalarımızı belediyelerimize aktardık. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Sıfır Atık Festivali'nde 50 belediye Melikgazi modelini dinledi
Sıfır Atık Festivali'nde 50 belediye Melikgazi modelini dinledi

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sıfır Atık Festivali'nde 50 belediye Melikgazi modelini dinledi - Son Dakika

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