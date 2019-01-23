Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot bölge seçilen Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde bakanlık uzmanlarının katılımıyla toplantı yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü personelleri uzmanlar Arzu İnce, Şule Bektaş, uzman yardımcısı Sabahattin Turan, kimya mühendisi Gönül Su ve biyolog Serpil Akın, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer'i ziyaret ederek, brifing verdi.
Ürkmezer, yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun korumacılıktaki başarısını ülke için oldukça önemli bir proje olan sıfır atıkta da gösterdiğini söyledi.
Uzmanlar tarafından daha geniş kapsamlı bilgilendirme toplantısı yaptıklarını ifade eden Ürkmezer, "Toplantıda, tüketimi azaltmak, tekrar kullanılan, yenilenebilen veya geri dönüşebilen ürünlerin üretimini teşvik etmek, sürdürülebilir ürünler satın almak ve geri dönüşümü artırmak gibi konuları görüştük. Bununla beraber uygulamanın nasıl olacağı, projede nasıl bir yol izleneceğini de konuştuk. Burada daha önce de söylediğim gibi amacımız vatandaşlarımız, market sahipleri ve tüm sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla ilçemizde çevre bilincini yerleştirmek." diye konuştu.
"Sıfır Atık Projesi" ile ekonomiye ham madde sağlanmış olacağını, doğal kaynakların tüketiminin azalacağını, çöp depolama alanlarında yer tasarrufu yapılacağını, bu atıkların doğaya atılmayarak çevrede kirlilik yaratması ve diğer canlıların da yaşamlarını tehlikeye atmasının önlenmiş olacağını aktaran Ürkmezer, projeye destek veren herkese teşekkür etti.